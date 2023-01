Rueda, el hombre que hizo sonreír al Condal

El partido del domingo del Condal sirvió para que los aficionados presentes en el Alejandro Ortea sonriesen por primera vez en toda la temporada. Los noreñenses consiguieron ante el Ceares su primer triunfo de la temporada, y para ello la emoción duró hasta el último instante. No fue hasta el minuto 95 cuando Sergio Rueda, capitán del equipo, se cargó toda la responsabilidad a su espalda y materializó un penalti que dio por fin el ansiado botín a los locales. "Me tocó lucir galones, pero es algo a lo que estoy acostumbrado. Normalmente soy el encargado de lanzar todo el balón parado, no me supuso un problema", reconoce el gijonés, que sigue festejando un triunfo tan esperado.

"Este año somos un equipo joven y nos está costando coger el pulso a la categoría", reconoce Rueda, que no esconde que todo el año se les está complicando. "Queremos hacernos fuertes en casa, que es una asignatura pendiente hasta ahora", explica el mediocentro, que ya estaba ansioso por conseguir la primera victoria de la temporada en el Alejandro Ortea. Bajo su punto de vista, el Condal fue el gran protagonista del partido ante el Ceares. "Para mí es el mejor partido que hemos hecho en casa. Empezamos muy bien porque sabíamos que el campo se iba a poner mal, por el mal tiempo de estos días, y queríamos aprovechar los primeros minutos", revela el gijonés. Para ello, plantearon un encuentro con transiciones peligrosas, para hacer daño al conjunto visitante. "Fuimos superiores, estuvimos muy bien posicionados, sin apenas sufrir", confiesa el centrocampista. Pero, aunque el guion parecía claro para el conjunto local, en la segunda mitad se igualaron las fuerzas. "Nos estiramos demasiado, aunque tampoco sufrimos en exceso. La verdad que, con el paso de los minutos, pensaba que el marcador no se iba a mover y que terminaríamos con un empate", indica Rueda. Pero lo que no entraba en sus planes fue lo que sucedió en el descuento. "Hicimos una jugada en la que buscamos la espalda de la defensa del Ceares. Ellos rechazaron el balón, pero cazamos la segunda jugada. Un compañero entró en el área y recibió un contacto abajo, en el pie de apoyo", narra el futbolista, que en ese momento no se creía que el árbitro había pitado penalti. "Yo creía, por el gesto que había hecho, que era saque de puerta. Imagine mi sorpresa", señala. Rueda, como capitán que es, fue el encargado de transformar la pena máxima, rol al que ya está muy acostumbrado. "Antes de empezar el encuentro el míster siempre dice quién es el encargado del balón parado. Si estoy jugando siempre suelo ser yo", explica el jugador del Condal, que ni sintió nervios a la hora de encarar los once metros. Eso sí, a la hora de cerrar el partido hubo un momento donde empezaron a temblar las piernas. "Nos ayudó que el gol fuese tan tarde. El árbitro había dado tres minutos de descuento, y con el penalti añadió uno más. Nosotros nos mentalizamos de que había que saber sufrir, pero no hubo tiempo para mucho más", comenta Rueda, que para su alivio sus compañeros recuperaron rápido la pelota, por lo que el partido terminó con el Condal dominando el balón. "Creo y espero que este triunfo sea un punto de inflexión para el equipo", desea Rueda, confiado por los buenos resultados que está cosechando el Condal durante el 2023. "Hemos conseguido tres empates y una victoria. Tenemos mucha gente joven y necesitan confianza, todo sabe mejor con una victoria", afirma el gijonés, que espera que este buen resultado sirva que para el núcleo joven de los noreñenses crezca a nivel de confianza, ya que puede repercutir en todo el equipo. "Tuvimos muy buenos partidos este año, pero esta victoria es especial", sentencia el hombre que hizo sonreír al Condal.