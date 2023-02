Díaz Acerete será el más joven del Campeonato de España de Superbikes

Samuel Díaz Acerete se prepara para uno de los grandes retos de su carrera. Tras participar el año pasado Campeonato Interautonómico Supersport, donde tuvo una experiencia marcada por los problemas mecánicos, esta temporada el joven piloto allerano va a dar un paso más en su carrera y participará en el Campeonato de España de Superbikes, donde será el más joven de toda la categoría. "Si destacó ahora es muy probable que pueda participar en el Europeo y, si hay suerte, incluso llegar a Moto2", revela Díaz Acerete, ilusionado con el reto que tiene por delante.

"Este año paso de competir con una Ducati de 600 a pilotar una Yamaha M1, que tiene 200 caballos", explica el allerano, que ya ha tenido oportunidad de probar su nueva moto en unos tests oficiales, donde los resultados no pudieron ser mejores. Díaz Acerete, en la primera vez que se subía a su nueva montura, terminó segundo en la prueba, por delante de pilotos con más edad y acostumbrados a la cilindrada. "Estoy muy contento de mi paso por Jerez. Pensaba que iba a notar más el cambio de categoría, que me costaría más. Pero con el paso de las vueltas me fui sintiendo más cómodo y cada vez iba más rápido", explica. Acerete es el piloto más joven en el Campeonato de España de Super Bikes. "Normalmente la gente suele tener 19 o 20 años cuando entra en la categoría. Yo tengo 16", revela el motociclista, que ha tenido que cambiar su preparación para poder lucirse en este reto. "Quiero ponerme más fuerte físicamente para poder dominar la moto, ahora me toca ir más al gimnasio", reconoce, aunque para ello no le faltan ganas, porque si firma un buen papel en su estreno se le pueden abrir grandes puertas, como la Moto2.

Díaz Acerete quiere seguir los pasos de Borja Gómez, que la temporada pasada dio el salto que él tanto ansía. "Sería espectacular, pero hay que destacar muchísimo. Mínimo tengo que quedar entre los tres primeros en cinco carreras. Sería un sueño", afirma con gran ilusión. "El año pasado tuve mala suerte. Estábamos para ganar el campeonato, pero sufrí muchos problemas con el motor. Me prestaron un par de motos, pero no estaba a la altura de la de los demás. Este año tenemos una moto puntera y puedo demostrar mi valía", augura Díaz Acerete, que cuando el año pasado estaba en igualdad de condiciones respecto a sus rivales les plantó cara y firmó varios podios, como uno en Montmeló. "Este año espero que no haya más problemas. Además, puedo entrenar, hacer más tests y dedicarme al cien por cien a practicar en pista, algo que la temporada pasada me acabó lastrando", relata que allerano, que la temporada pasada no pudo entrenar tanto como le hubiese gustado.

Eso sí, lo que no va a descuidar son sus estudios. "Estoy haciendo el bachiller de ciencias. El primer trimestre es verdad que me costó, pero mis padres siempre me han dicho que me lo tengo que sacar, para por lo menos tener un plan B. Las motos pueden salir muy bien o muy mal, por eso no lo voy a dejar", explica con madurez el piloto, que este año tendrá más viajes para competir, además de que debe irse a Albacete con su equipo de mecánicos para terminar de pulir todos los detalles de su nueva moto, con la que quiere dar un salto más y completar otro importante reto en su carrera.