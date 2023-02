Otro calvario para el Corinto

El Corinto Gijón está atravesando una segunda temporada consecutiva llena de contratiempos, y parte de ellos no directamente relacionados con la faceta deportiva: grave lesión de Fernando Noval en el inicio de temporada, baja de Jorge Escapa también en aquellos momentos, dimisión del entrenador Vicente Álvarez y ahora salida del base Alberto Alemán, al que le salió una oferta de trabajo en su Melilla natal. Todo ello hace que sea muy complicado afrontar los partidos con un mínimo de tranquilidad.

Ante la marcha de Alemán, el entrenador Juanfran Arias reconoce que "estamos en una situación en la que nos tenemos que adaptar a la pérdida de un jugador importante porque además aportaba cierta madurez y ayudaba mucho a empujar. A corto plazo no será fácil traer un sustituto, así que lo que habrá que hacer será reubicar jugadores porque evidentemente no podemos aguantar todo el partido con Fernando. La situación también abre una ventana para que exteriores que no estaban jugando tanto puedan tener más minutos al tener que jugar otro compañero de uno".

La nueva baja coincide, según señala Arias, con "un momento clave, si lo hacemos bien en las siguientes jornadas nos asentamos en la zona tranquila de la clasificación pero si pillamos un bache nos complicamos mucho la situación. Creo que van a descender cinco porque aunque los descenso son cuatro tiene pinta de que se arrastrará un quinto si baja alguien de Plata que caiga en nuestro grupo". Para lograr la tranquilidad, se antoja imposible objetivos más ambiciosos, quedan once jornadas en las que curiosamente, a excepción del próximo partido que es ante el Xiria que marcha en la zona media, el Corinto Gijón se va a medir a los cuatro primeros (Chantada, Marín, Círculo y Leonesa) y a los cuatro de abajo (Grupo, La Flecha, Estrada y Betanzos). "Por eso es muy importante el partido de este fin de semana; si le ganamos le sacamos dos victorias, pero si nos ganan nos adelantan porque ya nos ganaron en la primera vuelta", señala el entrenador.

Diego Sánchez no solo una pieza fundamental en la cancha sino además director deportivo del club, reconoce que "ha habido muchas cosas imprevistas pero el deporte es esto, hay que adaptarse, sobreponerse y ser capaces de competir siempre y creo que eso lo estamos siendo. Claro que todos quisiéramos que el equipo fuera más arriba, no hay que perder la ambición y esperar que este tramo final sea bueno". Diego asegura que el club va a intentar traer un sustituto de Alberto Alemán pero "a estas alturas es muy complicado, habrá que adaptarse y creo que hay gente en el equipo que puede hacerlo".

Para el director deportivo, "las últimas jornadas son decisivas. El objetivo claro siempre fue no pasar apuros y a partir de ahí que la liga nos ponga en nuestro sitio. Hay que tratar de asegurar la permanencia lo antes posible y luego ver qué pasa".