Abel Serdio: "El ambiente en Suecia era increíble, te subía los ánimos"

Abel Serdio no puede ocultar su felicidad. El avilesino acaba de conseguir el bronce mundialista con España, su primera medalla vistiendo la camiseta de la Selección. Pero su proceso hasta vencer a Suecia en el partido por el tercer puesto no fue sencillo. "Lo más complicado de toda la competición fue gestionar los momentos en los que te quedas fuera de la convocatoria", confiesa el pivote, que empezó el campeonato siendo uno de los descartes de Jordi Ribera, seleccionador español. "Es difícil mantenerse centrado y feliz. Cuando llegas a un Mundial lo que quieres es jugar y que te digan que no puedes es un chasco", revela el asturiano, que utilizaba el gimnasio como método de distracción en esos momentos, ya que para él era "una válvula de escape para liberarme del jarro de agua fría que suponía estar fuera".

"En la concentración no teníamos mucho tiempo para hacer cosas. Si no estábamos entrenando teníamos charlas o vídeos, no había mucho tiempo libre. Se hacía todo un poco monótono", cuenta Serdio, que en las dos semanas que estuvo concentrado apenas tuvo tiempo para salir a tomar un café. "Los ratos que teníamos libres los utilizábamos para jugar un rato a las cartas, alguno veía series o películas o nos juntábamos para ver un partido de fútbol. Cosas muy básicas, no teníamos grandes distracciones", señala el avilesino. En la fase final, donde Serdio ya era un fijo en las convocatorias de Ribera, el avilesino no puede ocultar su fascinación por el ambiente en los pabellones. "La fiesta que se montaba en los partidos y en los momentos previos era espectacular", destaca. El pivote nunca olvidará el encuentro por la medalla de bronce, ante la anfitriona y con veinte mil personas en las gradas. "Nunca he jugado con tantas personas alrededor", indica el mundialista, algo que le motivo más si cabe a la hora de competir. "Puede que desde fuera parezca que intimida, pero yo creo que a todos nos sube más los ánimos. Al final, disfrutas con el balonmano, y ese subidón te ayuda a remontar los partidos, como hicimos en la segunda parte", sentencia. Se puede decir que Maxi Cancio vivió un sueño repetido. "Los primeros son especiales, pero en los segundos siempre quieres mejorar lo que se hizo previamente". Cancio, ovetense de nacimiento y uruguayo nacionalizado, lateral del Balonmano Vetusta, vive su segundo Mundial con Uruguay. Palabras mayores para un jugador clave en el balonmano asturiano. "Venimos de hacer una mini gira en Barcelona y teníamos un equipo muy similar al de los últimos torneos. Hay buen ambiente en la selección", explica el jugador, que bajo su punto de vista la gran diferencia entre los dos Mundiales que ha disputado es el público. "No tienen nada que ver. En Suecia hay mucho más ambiente. Fue espectacular y único", destaca. "Es un ambiente muy diferente. En Egipto no aprietan tanto, aquí viví situaciones que eran complicadas. El ambiente es bueno y la gente muy educada", narra Cancio, que se quedó anonadado al ver a la selección anfitriona cantando su himno. "Ver a la gente con el móvil en la mano, con la linterna encendida, fue increible", señala. En el aspecto meramente deportiva la experiencia del lateral no fue la mejor posible, ya que Uruguay no consiguió ninguna victoria. "Sabíamos a lo que íbamos. Queríamos pelear alguno, en dos encuentros nos quedamos a un gol", resume Cancio, que vio a su equipo ir de menos a más durante la competición, aunque noto "falta de competitividad" al inicio del torneo. "Llegamos casi como si fuese para entrenar, aunque según pasaron las fechas cogimos más ritmo", confiesa. La historia de Cancio cruza el Atlántico y va de Uruguay a Oviedo. Su familia se trasladó a Sudamérica y luego regresó a España. Cancio nació en la capital asturiana y durante la mayor parte de su vida solo tuvo nacionalidad española. Hasta 2010. Su historia la cambió para siempre un entrenador asturiano llamado Andrés González, técnico de porteros del ya desaparecido Naranco Oviedo, que se casó con una uruguaya y emigró al país sudamericano. Desde allí, fue la persona que convenció a Cancio para sacarse el doble pasaporte. Le hizo ver las ventajas que tendría hacerse uruguayo. La principal, poder jugar un Mundial. "Me pareció una buena opción y desde entonces ahí estoy con Uruguay. Está claro que fue una buena decisión, porque me permitió jugar dos Mundiales", explica Cancio, pieza clave con el conjunto charrúa. Cancio en la selección uruguaya es un "gaita", nombre con el que llaman a muchos españoles nacionalizados. "Para ellos todos somos gallegos", bromea Cancio, que curiosamente percibe similitudes entre los uruguayos y los asturianos. "Tienen formas parecidas de ver la vida, me di cuenta en los últimos años. Asturianos y uruguayos tienen mucha garra, humildad y generosidad. Además, son gente abierta", recalca. Cancio dice que se identificó rapidísimo con Uruguay. "Soy asturiano-uruguayo, de hecho, muchas veces dejo un poco de lado lo de ser español", incide el jugador del Balonmano Vetusta, a donde llegó en septiembre de 2021, siendo el fichaje estrella del humilde equipo ovetense.