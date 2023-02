Objetivo: la permanencia

El equipo femenino de gimnasia del Grupo Covadonga afronta mañana sábado en Guadalajara la segunda fase de la Liga Nacional de Clubes perteneciente al circuito Iberdrola y en la que el equipo gijonés milita en la segunda categoría a la que ascendieron la pasada temporada.

Las grupistas finalizaron en cuarta posición en la primera fase y su objetivo es el de lograr la permanencia en un momento de transición con la marcha de algunas gimnastas y la llegada de otras todavía muy jóvenes. Hay que recordar que la segunda división la forman 8 equipos: Gym-Val de Valencia, Gimnastic Palma, Xelska B y Omnia Gym los tres de Baleares, Los Cantos-Alcorcón y Majadahonda de Madrid, Salt de B de Cataluña y el Grupo Covadonga. Según el sistema de competición establecido el primero asciende directamente, segundo y tercero promocionan con antepenúltimo y penúltimo de primera. El último desciende directamente a tercera y antepenúltimo y penúltimo promocionan con segundo y tercero de tercera.

La entrenadora Isabel Izquierdo no podrá contar con Carla Sánchez y Nora Álvarez. La primera está centrada en su paso a entrenadora, aunque Izquierdo espera que si fuera necesaria en la tercera fase pueda contar con ella en algún aparato. Por su parte Nora se ha tenido que operar de un codo pero también podría estar ya de vuelta en esa tercera y última jornada, lo que será un importante refuerzo para el equipo.

Los entrenadores del equipo grupista Isabel Izquierdo y Jonás Vigil se llevan a Guadalajara a Carolina Martín, Claudia Sampedro, Marina Bastián, Amaia Ceñal, María García, Covadonga González y las jóvenes Sara Suárez y Elena Alonso, que hacen sus primeros pinitos en una competición de alto nivel y en las que los técnicos tienen puestas muchas esperanzas para el futuro.

"El objetivo es mantener la categoría pero no será nada fácil porque hay equipos que acaban de fichar dos extranjeras como el Xelska, algo que no entiendo porque ya tienen un equipo en primera y no pueden ascender", señala Isabel Izquierdo.

En la categoría también milita el Los Cantos-Alcorcón, en cuyas filas está la mejor gimnasta española del momento, Roxana Popa, que ha disputado la final olímpica del concurso completo. A pesar de las bajas y de los fichajes internacionales de sus rivales, Isabel Izquierdo confía en sus gimnastas "son chicas que lo dan todo en la competición, son muy regulares y no suelen fallar".