El ataque, obsesión de Poch: "Hay que ser más eficaces"

"Seguimos con jugadores con dudas. Oli es duda, a ver cómo evoluciona del problema en su pierna; LeCesne no pudo acabar el partido ante el Cáceres y sigue enfermo... A ver si les podemos recuperar", deseó Trifón Poch, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto en la previa del encuentro de hoy en casa a las 18.30 horas ante el Palencia. Para el técnico andaluz, el conjunto palentino es una de las grandes sorpresas de la temporada, ya que este año han dado "un paso extra", lo que les ha llevado a firmar "una primera vuelta prácticamente inmaculada". "Es un equipo que hace muy bien las cosas. Parece una selección de jugadores con experiencia en LEB Oro. Son expertos que conocen la categoría a la perfección. Este año tienen una confianza que les ha hecho ser uno de los candidatos al ascenso", analizó Poch. Sobre el estado de ánimo de sus pupilos, el entrenador carbayón espera que todos estén bien, ya que es su "obligación". "Hay que pasar página y mirar al siguiente partido. Ahora tenemos el foco puesto en el Palencia, no hay tiempo para nada más", comentó contento por el nivel defensivo que está teniendo el Alimerka Oviedo Baloncesto en las últimas jornadas. "Queremos ser más eficaces en ataque, pasar mejor el balón y subir el porcentaje en el tiro de tres. Estamos dejando a todos los equipos en menos de 70 puntos, pero tiene que acompañarnos el ataque", sentenció el entrenador, que quiere mantener esa eficacia atrás para sacar un buen resultado del partido de hoy. Para el encuentro Pumarín ha colgado el cartel de "no hay entradas", algo fundamental para Poch. "El Palencia es un equipo que últimamente ha estado muy relacionado con nosotros. Esperemos que en casa seamos más competitivos", finalizó el técnico.