Poch, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto tras la derrota ante Palencia: "Hay que seguir defendiendo y peleando como lo estamos haciendo"

Trifón Poch mantiene su discurso a pesar de la acumulación de derrotas que está golpeando al equipo y que le tiene en puestos de descenso. Los números son contundenes, aunque se puedan justificar por lesiones y otras visicitudes que le han sucedido al Alimerka Oviedo esta temporada, y dicen que al equipo le cuesta demasiado anotar y que eso le conduce en la mayoría de las ocasiones a la derrota. El próximo fin de semana no habrá jornada por la disputa de la final de la Copa Princesa, un respiro que usarán para trabajar y también para buscar soluciones que enderecen la marcha del equipo.

El entrenador tiene claro que, al menos en defensa, ese camino se ha encontrado: "Hemos hecho un extraordinario trabajo defensivo, excelente; evidentemente se pueden encontrar errores, pero hemos jugado contra un equipo de 82 puntos de media, con el mejor rebote en ataque de la liga, con buenos porcentajes de tiro de tres, y hemos estado muy bien en todos esos aspectos; no han llegado a 70, 1 de 22 en tiros de tres, solo ocho rebotes en ataque", dijo tras el partido ante el Palencia. El cordobés no oculta que el problema está en el otro lado de la cancha: "Nos falta anotar, si metemos 56 puntos es muy complicado y no podemos sacar fruto del esfuerzo que está haciendo el equipo y del trabajo defensivo, táctico y del esfuerzo individual que estamos haciendo".

Un desarrollo similar al de muchos otros partidos, en los que se ha estropeado todo al final: "Hemos tenido el partido ahí hasta que quedaban tres o cuatro minutos, hemos tenido varios triples liberados para seguir en el partido y no han entrado; un par de tiros de Romeo, otro de Thorir, bueno, haremos más tiro en los entrenamientos a ver si metemos alguna de alguna manera porque creo que mejor no podemos estar atrás".

Poch nunca habla de los arbitrajes, ni siquiera en ocasiones como la derrota 70-68 ante el Cáceres, en la que fueron perjudicados en acciones decisivas, pero tras caer ante el Palencia sí que mandó un recado: "Hay cosas que me sorprenden, y no es habitual en mí, pero que Romeo Crouch acabe el partido con cero tiros libres con el tipo de jugador que es, de la manera que el juega, me parece un dato como mínimo sorprendente. Entiendo que es un perfil de jugador que no difiere mucho del perfil de Wintering y de algún jugador más de Palencia, que van muy duro de fuera para adentro, en acciones de bote; ellos reciben faltas y van al tiro libre, Romeo no recibe ninguna falta y no va ni una vez al tiro libre. Me sorprende, no se trata de criticar el arbitraje, pero es un dato realmente sorprendente". Y, a continuación se pregunta: "¿De verdad cero tiros libres, no le han hecho ni una sola falta en todas esas acciones que él va para adentro?".

Pero más allá de eso, volvió a coger su libro de estilo: "Hay que seguir peleando y defendiendo como el equipo lol está haciendo y encontrar el camino para mejor ofensivamente".