El Alimerka Oviedo está seco: con una victoria en los últimos ocho partidos, lleva cuatro sin llegar a 70 puntos, desperdiciando su buen trabajo defensivo

El Alimerka Oviedo promedia 68,4 puntos por partido, siendo el único equipo de la LEB Oro que no llega a los 70. Un dato esclarecedor que se justifica con los porcentajes de acierto, muy bajos, del conjunto azul: un 28% en triples y un 48,9% en tiros de dos. También es el equipo que, con 30,1 por partido, menos rebotes coge de la competición, aunque, al contrario que en el caso de los puntos, el Alimerka ha ido mejorando poco a poco en esta faceta del juego.

La sequía se agudiza. La anotación del OCB lleva siendo baja toda la temporada, pero en los últimos partidos incluso ha empeorado. Ante el Palencia, el equipo se quedó en 56 puntos, la segunda peor anotación del curso, solo empeorada por el desastre de la primera jornada, cuando, plagado de bajas, el equipo cayó por un desolador 88-42 en la cancha del Bueno Arenas Albacete. Una anotación con la que el equipo de Pumarín encadena cuatro jornadas sin llegar a los 70 puntos, con el techo de los 68 ante Cáceres para acabar perdiendo 70-68 en la ciudad extremeña. Un periodo en el que logró ganar por 63-57 precisamente al Albacete. La única victoria en los últimos ocho partidos.

Un esfuerzo defensivo desperdiciado. Lo curioso del OCB es que en esa racha de una victoria y siete derrotas solo una vez el rival ha sido capaz de superar los 80 putos (el Gipuzkoa, 71-86) y en cuatro ocasiones dejó a su oponente por debajo de los 70. Un buen trabajo en defensa que no sirve de nada ante la obstinación del error en el tiro, con varios jugadores inmersos en una racha negativa que parece no tener fin. Sea porque la forma de atacar no es la correcta, sea porque los tiradores están negados o sea por un poco de cada cosa, la realidad es que el OCB necesita meter más puntos.

Puntos son victorias. Los mejores momentos de la temporada para el OCB, cuando logró cuatro victorias en cinco partidos, llegaron cuando fue capaz de anotar. Quizá el mejor partido, el más completo, de los azules este año es el que hicieron ante el Leyma Coruña, al que se impusieron por 93-83. Ese día el equipo asturiano anotó 10 triples en 24 intentos, con seis jugadores (Oliver Arteaga, Craig LeCesne, Romeo Crouch, Marc Peñarroya, Nigel Pruitt y Thorir Thorbjarnarson) superando los diez puntos y una fluidez que pocas veces se ha repetido. La de Coruña fue la primera victoria y después vinieron la lograda ante el Melilla (67-70), la conseguida en Almansa en un duelo loco en el que pasaron de los cien puntos (94-101) y ante Ourense (75-68), llegando en todos los casos a los 70 puntos.

Pocas vías de anotación. Uno de los problemas con los que se está encontrando el OCB de Trifón Poch estas últimas jornadas es que son pocos los jugadores con confianza en ataque, lo que hace al equipo muy predecible. Los únicos que anotan con regularidad en el equipo son Romeo Crouch, Marc Peñarroya, Oliver Arteaga y Craig LeCesne, y el sueco lleva dos partidos tocado por una enfermedad, lo que ha lastrado también esa capacidad ofensiva del OCB. Se echa mucho de menos una mayor aportación de Thorir Thorbjarnarson y de Nigel Pruitt, dos jugadores llamados a ser importantes en la configuración de la plantilla para este curso.

Hay tiempo para encontrar soluciones. Las derrotas son una losa muy pesada y cada una, sea ante el rival que sea, incluso la sufrida ante el líder Palencia por 56-67 el sábado en Pumarín, va menguando la confianza y enfadando más a una afición que, a pesar de todo, está apoyando a su equipo con entusiasmo. Pero la realidad es que, debido a la diferencia entre los equipos de arriba y los de abajo que se está dando esta temporada en la LEB Oro, hay tiempo de buscar soluciones y de reconducir el camino. Las cinco victorias que lleva el OCB, una marca horrible en veinte jornadas, son las mismas que tiene el Albacete, ya fuera del descenso, y una menos que otros tres equipos. Hay tiempo, pero hay que empezar ya a meter la bola en la cesta.