Se fue de Oviedo para estudiar Deporte y ya es campeón de salto de altura: la historia del asturiano que triunfa en Soria

Ignacio Bernardo (Oviedo, 2002), "Berni", como su padre, se pegó un salto este fin de semana de 2,12 metros en Antequera (Málaga). Casi nada. "Nunca entra en tus planes ganar un campeonato, pero me veía bien e iba a luchar por lo que pudiese y más. Al final, se juntaron las dos cosas", explica Berni.

Al final, como dice el joven atleta, lo que pasó es que el ovetense tocó el cielo con ese salto: se proclamó campeón de España sub-23 en salto de altura. Se trata de la primera gran competición que vence un asturiano llamado a triunfar por las alturas. "Estoy supercontento, estas cosas siempre hacen ilusión", dice el deportista, una de las personas más solicitadas ayer en Soria por su comentado triunfo. Porque la historia de Berni es singular.

El ovetense es un talento asturiano que ha buscado suerte más allá de Pajares. "Cuando acabé el Bachiller tenía claro lo que quería. Soy un ‘hombre deporte’ y quería hacer algo relacionado con ello. En Oviedo no hay INEF y un día mi madre me dijo: ‘Nacho, acaban de ponerlo en Soria’. Y allí que me fui", resume el atleta. Allí, en Soria, ha encontrado Berni su lugar adecuado, porque además hay un Centro de Alto Rendimiento apto para seguir con su progresión y a la vez estudiar Deporte (su denominación es CAFYD). El atleta cambió de ciudad y de equipo de atletismo. En Oviedo, a los 6 años, fue reclutado por un amigo de sus padres, el conocido entrenador Juanjo Azpeitia, descubridor de Yago Lamela, y compitió hasta su marcha a Soria, hace tres años, en el Oviedo Atletismo. Ahora lo hace en el Atletismo Numantino, donde ha conseguido su primer campeonato. "Estoy muy bien en Soria, aunque me encanta Oviedo, es mi ciudad y me encantaría volver", recalca. "El año pasado quedé tercero de España, con una marca de 2,06, y en 2020 hice lo mismo, con 1,99. Solo tenía medallas de bronce", explica. Su vida allí está completamente enfocada al deporte. "Me levanto, voy a clase, luego tengo prácticas, como, doy clase a los pequeños de atletismo... Y así todos los días".

Su especialidad, se ha dicho, es salto de altura, aunque Berni nunca desdeñó ninguna otra modalidad desde que empezó a competir cuando tenía 6 años. "Al principio, cuando era pequeño, hacía todas las pruebas. Con 6 años gané mi primera medalla de Asturias en salto de altura, pero siempre me gustó probar de todo, especialmente las combinadas. Al final, me quedé con salto porque es de lo que mejor se me daba", recalca Berni, un atleta con pasión por otros deportes.

"Me gusta el fútbol, el baloncesto... Y a raíz de mi carrera también me aficioné al voley. Me va todo lo que sea deporte", remata el atleta, campeón de España sub-23 y con una gran carrera por delante.