Los aficionados del Corinto Gijón no ganan para sustos y a la reciente marcha del base Alberto Alemán se unió ayer la del entrenador Juanfran Arias, segundo técnico que abandona voluntariamente el club gijonés esta temporada tras la de Vicente Álvarez. Curiosamente este lo hizo antes del partido ante el Círculo Gijón de la primera vuelta y Arias lo hace en vísperas de medirse al mismo rival. El dimitido técnico alude a "la falta de ‘feeling’" con la plantilla para decidir dar un paso atrás y "que pueda llegar otro entrenador que sirva de revulsivo como lo fui yo cuando entré".

"Yo ya era el ayudante del Vicente Álvarez desde el inicio de la temporada y cuando me hice cargo del equipo era consciente de las fortalezas y debilidades de la plantilla y de que es un grupo que no tiene unas calidades de trabajo muy altas. No fui capaz de conseguir esas calidades de entrenamiento que todo entrenador demanda", indicó Juanfran Arias.

Según el técnico, "siempre fui consciente de la falta de ‘feeling’ con la plantilla, pero los resultados sostenían el método porque de mis 10 primeros partidos ganamos siete y eso sostenía el equipo. Pero llevaba varias semanas que no disfrutaba y como queda mucha temporada decidí dejarlo. Creo que para los jugadores, para el club y para mí lo mejor era que entrara una persona nueva".