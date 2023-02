Gijón acoge desde el pasado miércoles y hasta el domingo la vigésima edición del Campeonato de España de ajedrez por equipos para ciegos organizado por la Federación Española de Deportes para Ciegos. En esta fase final participan seis equipos representando a Málaga, Cádiz, Madrid, Castilla-León, Castilla La Mancha y Tarragona. Ellos fueron los ganadores de las fases clasificatorias que se llevaron a cabo previamente.

En total, participan una veintena de jugadores, alguno de los cuales con un ELO-Fide superior a los 2.000 puntos, como son los casos de Manuel Palacios Pérez y Gavril Draghici, ambos pertenecientes al Tarragona, club que se presenta como en principal candidato al título final. Castilla-León, con el campeón de España juvenil, tratará de ponerle las cosas difíciles. Sin embargo, al término de las dos primeras rondas es Cádiz quien mantiene la pugna con los catalanes, ya que ambos suman 4 puntos. Tener un ELO superior a los 2.000 puntos, siendo además invidente, es muy complicado, por lo que estos dos jugadores tienen un elevado nivel de ajedrez. Asturias no cuenta con representación porque no hay invidentes para hacer un equipo a pesar de lo cual la ONCE escogió Gijón como sede para llevar a cabo este campeonato.