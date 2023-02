Susana Rodríguez, campeona paraolímpica de triatlón: "Lo de querer es poder no es verdad, hay límites"

A Susana Rodríguez (Vigo, 1988) casi le cambió más la vida la portada de la revista "Time" que el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La gallega, que nació con albinismo y una grave deficiencia visual, además de triatleta es médica y fisioterapeuta, algo que la hizo estar al pie del cañón durante la pandemia del covid-19. Una vez que pasó todo, que volvió a Galicia con su medalla, algo hizo clic en su cabeza y eso la llevó a pedir ayuda para salir adelante de un momento complicado. Por esta razón, ayer quiso estar en Oviedo hablando de salud mental y deporte.

–¿Por qué viene a Oviedo a hablar de estas cosas?

–El deporte y la salud mental es algo que cada vez está más en boca de la gente, me ha sido complicado venir porque ahora estoy trabajando y es difícil; pero me apetecía mucho por la temática y por los compañeros en esta mesa redonda.

–¿Qué puntos en común existen entre el deporte y la salud mental?

–Es tan importante el entrenamiento mental como el físico. El año de Tokio tuve necesidad de buscar a una persona experta y creo que me hizo mejor como deportista. El deporte de alto nivel es muy exigente y es difícil de gestionar cuando las cosas no salen y aún más cuando sí salen, que fue el problema por el que recurrí a mi psicóloga, cuando habían pasado los Juegos, la pandemia y parecía que todo iba camino de París (donde son los siguientes Juegos). De repente, la cabeza explotó.

–¿Para un triatleta es aún más presión los Juegos por ser el gran escaparate?

–Y paralímpico, sí. Solo sale a la luz cada cuatro años, el triatlón es un deporte de resistencia y a veces parece que somos bichos raros, pero somos personas como todos los demás, eso de que querer es poder no es verdad; hay límites para todos. La intención es acercarse a esos límites, pero hay que llevar cuidado de cómo se enfoca porque te puede acabar hundiendo.

–¿La revista "Time" lo cambió todo?

–Llevo toda la vida haciendo deporte, gané tres Mundiales, Europeos, me tocó la pandemia del covid-19 y, sí, llegó la portada de "Time" y lo cambió todo, sin eso hubiera sido una más.

–¿Por qué se volcó con el deporte?

–Es una de las cosas que me he parado a pensar. El deporte es el lugar donde yo me sentí igual que los demás, hay barreras por la discapacidad, pero me dije con esto me siento igual que los demás, ves como en el deporte el esfuerzo tiene una recompensa.

–¿Y su otra faceta como médica?

–Siempre me gustaron cosas de salud y vi que había médicos ciegos, cuando acabé Fisioterapia hice la licenciatura en Medicina.