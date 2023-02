Fabio Santana, ante la lucha por la permanencia del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Prometo a la afición que vamos a dar todo en cada partido para salvarnos"

La de Fabio Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1992) es una de las pocas alegrías que se ha llevado el Alimerka Oviedo Baloncesto esta temporada. Su regreso tras dejar el Lleida, el buen partido que hizo ante el Palencia con apenas un entrenamiento, lo que supone rememorar su anterior etapa en el OCB, es un soplo de aire fresco para un equipo al que pocas cosas le están saliendo este curso. Santana sabe que, además de lo que haga en la pista, su sonrisa y su optimismo son gasolina para sus compañeros y el primer paso para lograr la permanencia.

–¿Cómo se está encontrando estos primeros días en Oviedo?

–Muy bien, fue todo muy rápido, los primeros días estuve un poco desubicado porque el cambio fue grande, pero conozco la ciudad, conozco al club y eso lo hizo todo mucho más fácil. Ahora que llevo una semana estoy bastante a gusto, bastante adaptado; además, en el partido me sentí muy bien, sobre todo por haber competido ante un equipo como el Palencia y haberme sentido cómodo en la pista.

–¿Es muy diferente al Fabio de su primera etapa en el OCB?

–De aquí me fui a equipos de la ACB, como Zaragoza y Gran Canaria, dos clubes grandes en los que crecí como jugador y como persona, pero sigo siendo el mismo Fabio, con su esencia, con su mismo juego, pero con un punto más de experiencias y de entrenamientos, de evolución, porque todos evolucionamos. Soy el mismo pero con algunos detalles diferentes.

–Tampoco es el mismo OCB, en sus dos temporadas el equipo luchó por estar arriba y ahora la pelea es por la permanencia.

–Respecto al club pocas cosas han cambiado, sí muchas cosas en cuanto a jugadores, técnicos y todo lo que los rodea, todo evoluciona y todo cambia; pero la esencia del OCB sigue siendo la misma, ser un club muy familiar. Ya vimos ante el Palencia cómo al descanso todos los niños saludaban e iban a sacarse fotos, esa esencia es la que marca este club y la que siempre ha sido muy positiva, pero sí que todo lo que está alrededor cambia, en el momento que estuve hicimos dos grandes temporadas, ganando la Copa y disputando los play-off, está situación es diferente, luchamos por la salvación, así que toca adaptarse, ayudar y salir adelante.

–¿Qué le pasa al equipo?

–Cuando estás en una racha negativa, perdiendo partidos como el de Cáceres, por dos puntos, o el de aquí ante Palencia, que rozas en los cuatro últimos minutos competir, llegar a la semana de entrenamientos es muy duro. La mentalidad te juega malas pasadas, tienes energías negativas por no sacar el partido adelante por la mínima, pero hay que seguir siendo positivos, luchando, remando, y centrarse en el siguiente partido porque si no vienen los fantasmas de los partidos pasados.

–¿Le viene bien el parón?

–Me viene bien porque venía de una lesión en el Lleida, una rotura del adductor. Necesitaba esto, tener entrenamientos, solo había entrenado una semana tras la lesión, que me tuvo dos meses parado, y también para adaptarme a los sistemas de juego de Trifón (Poch), a los sistemas defensivos, son reglas diferentes. Y adaptarme no solo a las reglas, también a los jugadores.

–¿Ayudó su experiencia previa en Oviedo a que fichara aquí?

–Sí, bastante, el Oviedo tenía ganas de que viniera y a mí todos los recuerdos del pasado me dieron ganas de volver, de estar otra vez en esta gran ciudad, donde se vive muy bien y donde el club es bastante profesional. Además, está la afición, sientes su calor en cada partido, así que me hizo falta nada y poco para decir que sí.

–¿Tiene muy presente el partido de la Copa Princesa?

–Lo tengo bastante en la memoria, ganar un título es muy complicado, en cualquier competición, y la LEB Oro es muy dura, conseguirlo es muy difícil. Con el Oviedo lo hicimos, tampoco es que tenga muchos títulos en mi palmares, así que es un muy buen recuerdo.

–¿Qué espera de esta temporada en Oviedo?

–Lo primero, luchar para conseguir esa permanencia lo antes posible, competir casa partido al máximo y hasta el final, sea el rival que sea, y sobre todo salir con buen sabor de boca personalmente y como equipo, de que hemos hecho lo máximo para sacarlo adelante. En lo personal, acabar a mi mejor nivel, desfogarme como jugador y darlo todo por este club. Y seguir creciendo en cada entrenamiento y en cada partido.

–¿Contempla alargar su etapa en Oviedo?

–Nunca se dice que no. Sé que tengo contrato hasta final de temporada, yo no pienso más allá porque si no viene el estrés, pero no tengo descartado quedarme aquí, nunca se sabe, no quiero pensarlo ahora mismo. El objetivo es ganar el máximo número de partidos posibles y al final veremos.

–¿Qué mensaje mandaría a la afición para animarla en una temporada tan complicada?

–Les diría que hay que mirar la realidad como la que es, no hay que pensar en que el año pasado éramos equipos de play-off, cada año es diferente, la Liga es muy dura. Simplemente, les diría que tranquilidad, que prometo que lo vamos a dar todo en cada partido, queda mucha Liga, la segunda vuelta entera, esto es muy largo. Y, sobre todo, lo que necesitamos es que estén apoyándonos porque los partidos de Pumarín van a ser claves, los partidos de casa marcan la diferencia, más aquí en Oviedo, porque se nota la presión que se mete, solo espero y pido su apoyo en cada partido en casa, que se llene Pumarín.