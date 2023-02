Entrena en Oviedo, vive en Pola de Siero y trabaja en Avilés: la vida del atleta Moha Bakkali

Es martes. Día de mercado en la Pola. Moha Bakkali (Tánger, Marruecos, 1995) pasea entre puesto y puesto. Entonces suena una voz conocida: «¡El atleta!». El que grita es Mustafa Srhiri, marroquí, 20 años en Asturias y una sonrisa vital, de oreja a oreja. Contagia optimismo. Conoce a Bakkali y a su familia desde que estos llegaron a España, hace 20 años. «Son muy buena gente, yo a Moha le vi empezar en esto del atletismo. Me acuerdo de él corriendo en el polideportivo de la Pola», dice Srhiri, que tiene un puesto en el mercado desde hace seis años. Bakkali escucha. Se sonroja con el elogio. Srhiri sigue.

«¿Moha? Es un fenómeno, un ejemplo de lucha y superación. Me enorgullece». Bakkali sigue con el paseo entre el ajetreo. Saluda a este y a aquel en Pola de Siero. No es que sea famoso, qué va, pero la gente le ubica, le pone cara. Normal. Bakkali es uno de los atletas más reconocidos de Asturias. Un especialista en los tres mil obstáculos, corre para la Real Sociedad y en la región se hizo popular por sus espectaculares triunfos en las «San Silvestre». En 2021 hizo doblete: ganó en Gijón y en Oviedo en el mismo día. Ni durmió y se fue a trabajar. El palmarés es bien grande. Entre otros logros: medalla de bronce en el Campeonato de España de cross, récord de Asturias de media maratón, subcampeonato de España de relevos...

Recientemente consiguió la nacionalidad española y su ilusión es correr con la selección nacional. Bakkali, en fin, es un atleta de alto nivel, con nombre propio en el panorama nacional y una gran historia detrás. Un campeón con una vida como la de cualquier vecino. No corre por dinero. Trabaja desde hace cuatro años en un centro de menores de Avilés, donde ayuda a chavales con problemas. Son menores no acompañados (menas). «Es un trabajo relativamente fácil, pero a veces me toca ver cosas duras. Son chavales con problemas de drogas, peleas…». Bakkali entró como mediador, porque además había muchos menores marroquíes, con dificultad con el idioma.

Está a turnos y bromea: «Tengo una doble vida». Y es doble en sentido estricto. En las semanas que trabaja, acude al centro de menores de noche. Está de 22 a 8. «Luego llego a casa, desayuno y duermo toda la mañana. Después como, voy a entrenar, me ducho y otra vez al trabajo». Y así, una semana sí y otra no.

Su vida podría ser incluso triple: vive en Pola, trabaja en Avilés y entrena en Oviedo. A veces también lo hace en Gijón. Las semanas que no trabaja, Bakkali se centra en el atletismo. «Ahí llevo una vida mucho más profesional y entreno dos veces al día. Por la mañana, un trote suave. Y por la tarde, la sesión más exigente». El entrenador de Bakkali es Marcos Peón. La vida del marroquí podría ser la de cualquier otro deportista de nivel que no puede vivir de su pasión. «En un año puedo ingresar con esto 6.000 euros, más los premios. En un buen año me pongo en 8.000, que es un buen plus, sí, pero no da. Mi ventaja es que nunca hice esto por dinero, simplemente me gustó y seguí».

Bakkali comparte una jornada con LA NUEVA ESPAÑA. Entra en su cafetería favorita para contar su historia. «¿Lo de siempre, Moha?», le dice Matías Hevia, dueño del establecimiento y buen amigo del corredor. «Es un fenómeno, un ejemplo de lucha y superación». Se prepara para reflexionar sobre su carrera, pero no le da tiempo ni para sorber el café cuando se le adelanta Francisco Blanco, que se la acerca nada más verlo. «Este no corría, volaba. ¿Te acuerdas Moha? ¿Te acuerdas de aquello campeonatos de cross escolares? Es que cuando ponía los pies en el suelo despegaba», recuerda Blanco, que fue el primer profesor que tuvo Bakkali en Primaria, en el colegio de Lugones. Ahora, ya jubilado, es uno de los mayores seguidores del corredor. «No me pierdo ninguna San Silvestre de la Pola», dice orgulloso, mientras enseña una foto con Bakkali de una de las últimas carreras.

Aquellos cross escolares fueron muchos años después de que el atleta cambiase Tánger por Lugones, siendo solo un niño. «Nos trasladamos a España en 2003, el cambio fue duro, pero también una parte importante en nuestra vida. En Marruecos la vida no es fácil, los sueldos son bajos y la cultura árabe, complicada», explica Bakkali. Su padre, que trabajaba en la construcción, había emigrado unos años antes y decidió quedarse. Luego trajo a la familia: Moha, cuatro hermanas y su madre, ama de casa. Vivían en Lugones (Siero) y luego, cuando estalló la crisis, se trasladaron a Pola de Siero. Ahí siguen desde 2011. El choque cultural fue grande. Una de las cuatro hermanas que tiene el atleta, por ejemplo, llevaba velo en Marruecos y le costó más integrarse. Luego no hubo problemas.

Al futuro corredor en aquel momento no le costó casi nada adaptarse. El deporte fue clave. En su familia nadie destacaba en hacer ejercicio, pero él lo tuvo claro. «Nada más llegar a Asturias me apunté a un equipo de fútbol, el Lugones». Ahí estuvo hasta juveniles. «Era medio defensivo, un Casemiro de la vida, daba muchos palos». ¿Y el atletismo? «Hasta los 17 años, nada». Como las grandes historias, Bakkali empezó a correr de causalidad. Su profesor de educación física, Miguel Marino, le dijo que le veía condiciones. «Me dio el teléfono de Luisón, del Atlético Lugones, que sería mi primer entrenador». Bakkali se plantó en el campo del Lugones. Era miércoles. Le dieron ropa y el domingo, sin siquiera entrenar, corrió el campeonato de Asturias. Quedó quinto. «Ahí empezó todo».

Bakkali tenía solo 17 años. Desde entonces vino todo lo demás. Estuvo en el Atlético Lugones, en el (Club Oriente Atletismo) COA de Llanes y ahora lleva ya tres años en la Real Sociedad, un equipo de los punteros. Recientemente batió el récord regional de media maratón en Sevilla. Acumula éxitos, pero su familia sigue siendo lo más importante. Y en eso hay una clave. «Tengo la suerte de que mis padres no entienden mucho de atletismo. Conozco casos de padres que exigen resultados y eso al deportista le afecta para mal. Mis padres nunca me dijeron nada de eso, siempre van a verme y me apoyan. Estoy agradecido porque siempre se sacrificaron mucho por mí».

Bakkali, se ha dicho, ya tiene pasaporte español, aunque mantiene tradiciones árabes, pero admite que menos. «Lo cierto es que lo vamos dejando de lado, pero intentamos hacer lo más importante». Bakkali no bebe alcohol, no come carne de cerdo y respeta el Ramadán. Le espera un año intenso en lo deportivo. En breve tendrá que empezar las pruebas con el equipo. El reto está claro: «Competir con España». Va en buen camino.