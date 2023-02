Así fue la jornada en la Tercera RFEF asturiana: crónicas, resultados, goles y puntuaciones

Triunfo amargo del Sporting B

El filial rojiblanco ganan en El Entrego su octavo partido seguido, pero lamenta la recaída de Pelayo Pérez

L’Entregu, 0-Sporting B, 1 L’Entregu: Alberto Benito (3); Dani González (2), El Miloud (2), Cristian Ferreiro (3), Kike Fanjul (2), Pereke (3), Diego Tejón (3), Berto Arias (2), Diego Boza (3), Borja Rodríguez (3) y Leyder (3). Cambios: Steven Ospina (2), min. 59 por Dani González. Riki Vaca (2), min. 70 por Kike Fanjul. Matías (2), min. 78 por Berto Arias. Sporting B: Flo (3); Argüelles (2), Somolinos (3), Trabanco (2), Lucas (1), Leonel (1), Damián (2), Oyón (1), Ariel (1), Dacal (2) y Lozano (2). Cambios: Pelayo Pérez (2), min. 46 por Lucas. Ebea (2), min. 46 por Leonel. Aspra (2), min. 46 por Oyón. Junior (1), min. 63 por Ariel. Santamaría (1), min. 71 por Damián. El gol: 0-1, min. 12: Somolinos. Árbitro: Valdés Díaz (Oviedo). Expulsó a El Miloud en el min. 91 por doble amarilla. Amonestó por parte local a Kike Fanjul, Tejón y Steven, y por parte visitante a Somolinos, Trabanco, Lucas, Pelayo y a Junior. Nuevo Nalón: Unos 500 espectadores.

El partido entre L’Entregu y Sporting B respondió a lo esperado entre dos de los equipos más en forma de la categoría. El nivel de juego fue alto y solo el acierto de Somolinos en los primeros compases lo decantó a favor de un Sporting B que encadena ocho victorias seguidas y sigue como líder firme de la Tercera asturiana. Lo peor llegó al final, cuando Pelayo Pérez, que entró en la segunda parte, se volvió a lesionar de la rodilla que le tuvo apartado nueve meses de los terrenos de juego al romperse el ligamento cruzado anterior.

El Sporting B se adelantó pronto en un error de marca tras un córner que aprovechó Somolinos para rematar solo ante Alberto Benito. Después, un buen Flo salvó al Sporting B ante un L’Entregu que intentó elaborar y combinar y que firmó una gran primera mitad, en la que tuvo varias ocasiones para marcar.

Tras el descanso, L’Entregu estuvo cómodo, combinó, pero las dos más claras fueron para el Sporting B. En la última jugada, tras un balón suelto en el área, El Miloud se anticipó al defensor y éste le golpeó en el talón en una jugada muy protestada por el público local, que reclamó penalti.

Empate justo en un buen partido

Titánico, 0-Tuilla, 0 Titánico: Raúl (3); Álex García (3), Nuño (3), Barbón (3), Lele (2), Pascual (3), Nelson (2), Diego (2), Joan (2), Santi Otero (2) y Mateo Biforcos (2). Cambios: Nico (1), min. 79 por Diego. Enol (1), min. 79 por Santi Otero. Álvaro (1), min. 79 por Mateo Biforcos. Nicolás (s.c.), min. 89 por Lele. Tuilla: Aitor (3); Quintín (3), Prendes (3), Joaquín Peña (3), Pablo (2), Jandro (2), Jaime (2), Acerete (2), Sandoval (2), David (2) y Beneitez (3). Cambios: Blin (2), min. 46 por David. Chiru (s.c.), min. 89 por Quintín. Marcos (s.c.), min. 89 por Beneitez. Árbitro: Barriga Morente (Avilés). Amonestó por parte local a Mateo Biforcos, Santi Otero y Álex García, y por los visitantes a Pablo y Beneitez. Las Tolvas: 280 espectadores.

El primer tiempo estuvo igualado, con una disputa continua del balón en el centro del campo y la defensa, con dos ocasiones importantes por bando. En el segundo tiempo siguió la misma tónica, donde hubo ocasiones, pero tanto las defensas como los guardametas se impusieron a los delanteros. Los visitantes tuvieron una muy clara en el minuto 54 y el Titánico, otra en el 74. Al final, el partido concluyó con un empate justo en un partido entretenido.

Un Lealtad superior se impone al Colunga

Lealtad, 2-Colunga, 0 Lealtad: Javi Porrón (2);_Orviz (2), Rafa Felgueroso (2), Zucu (2), Meana (2), Edu Font (3), Adri Díaz (1), Saha (1), Miguel Obaya (2), Álex (2) y Adrián Llano (2). Cambios: Ivanchu (1), min. 59 por Zucu. Álvaro Viña (2), min. 59 por Saha. Marcos Blanco (2), min. 59 por Álex. René Montoto (2), min. 74 por Adri Díaz. Pablo Menéndez (s.c.), min. 85 por Edu Font. Colunga: Enol (1); Ordóñez (2), Yago (1), Davis (2), Fer Laserna (2), Estébanez (1), Moussa (2), Corgo (2), Dominique (2), David Núñez (1) y Pablo Martínez (1). Cambios: Beni (1), min. 65 por Corgo. Remuñán (2), min. 77 por Moussa. Goles: 1-0, min. 49: Edu Font. 2-0, min. 90: Álvaro Viña. Árbitro: Centeno Fernández (Oviedo). Amonestó a los locales Obaya y Blanco, y a los visitantes Fer Laserna, Moussa y Dominique. Les Caleyes: Unos 300 espectadores.

Una primera parte muy densa, en la que ninguno de los dos equipos consiguió imponer su juego y prácticamente no hubo ocasiones, salvo un córner de Dominique que blocó sin problemas Javi Porrón. En la segunda, el Lealtad salió con más ambición y a los cuatro minutos de la reanudación se adelantó con un tanto de Edu Font tras un potente disparo de Rafa Felgueroso que no logró blocar Enol y que aprovechó el atacante del Lealtad. A partir de ahí, el Lealtad siguió dominando, conservando la posesión y buscando la portería del Colunga, aunque sin conseguir materializar ocasiones de gol. El Lealtad tuvo una clara en el minuto 76 en una falta de la frontal y sentenció en el 90 con un tanto de Álvaro Viña.

Otia deja al Llanera cerca de la promoción

Condal, 0-Llanera, 1 Condal: Luis (2); Natan (1), Pablo (1), Juanma (1), Labrado (2), Naredo (1), Piniella (1), Rueda (2), Aarón (1), Sergio (1) y Darío (1). Cambios: Del Río (1), min. 46 por Pablo. Rober (1), min. 46 por Naredo. Costales (1), min. 61 por Labrado. Álvaro Roces (1), min. 70 por Piniella. Manu Peña (1), min. 70 por Aarón. Llanera: Alejandro (1); Matheus (1), Otia (3), Marcos (2), Carlos (1), Imad (1), Fer (1), Jorge (2), Pablo (2), Medori (1) y Óscar (2). Cambios: Reyes (1), min. 60 por Imad. Omar (1), min. 68 por Óscar. Francisco (s.c.), min. 80 por Pablo. El gol: 0-1, min. 21: Otia. Árbitro: González Redondo (Mieres). Amonestó por parte local a Juanma y Rueda, y a Carlos y Francisco. Alejandro Ortea: 250 espectadores.

Un gol de Otia en la primera parte dio la victoria al Llanera en el campo del Condal y dejó a los del Pepe Quimarán sextos, a tres puntos de los puestos de promoción de ascenso. El partido tuvo pocas ocasiones, siendo mejor el Llanera en la primera mitad y el Condal en la segunda. La victoria llegó en una jugada de estrategia tras un córner en el que Otia conectó un cabezazo inapelable.

En la segunda parte, el Condal reaccionó un poco y después de que el meta local Luis salvase un disparo de Óscar, Rueda tuvo una gran ocasión desde la frontal. En el córner posterior también Juanma pudo marcar. El Llanera estuvo muy ordenado y no pasó demasiados apuros. Pudo Otia marcar el segundo en el min. 89, pero se le fue alto por poco y, a continuación, no acertó Rueda para empatar.

El Llanes remonta a un indeciso Ceares

Ceares, 1-Llanes, 2 Ceares: Ardura (1); Edu García (1), Diego Delgado (1), Camblor (1), Héctor Zuazua (1); Juan Carlos (1); Ferre (1), Mateo (2), Mario Buelga (1) Coutado (2); y Ferrari (2). Cambios: David (1) por Mario Buelga, min 72; Álvaro (1) por Diego Delgado, min 79 y Madeira (1) por Mateo, min. 85. Llanes: Gabri (2); Riki (1), Bruno (1), Eze (2), Álvaro Mier (1), Richi (1); Tofer (1), Laine (1), Luisen (2), Álvaro García (2); y Borty (1). Cambios: Pablo Prieto (1) por Laine, min 29; Sergio Ríos (2) por Borty, min. 66 y Peruyero (s. c.) por Álvaro García, min. 87. Goles: 1-0, min. 53: Ferrari; 1-1, min. 73: Sergio Ríos y 1-2, min. 75: Pablo Prieto. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a los locales Camblor, Coutado, y a los visitantes Álvaro Mier y Eze. La Cruz: Unos 400 espectadores.

El Llanes sumó una importante victoria en La Cruz a costa de un Ceares sumido en dudas. Los gijoneses encadenaron su tercera derrota consecutiva después de ponerse por delante en el marcador a través de Ferrari. A partir de ahí empezó a menguar el conjunto de Julio Llanos. La entrada de Sergio Ríos por Borty acabó por dar una marcha más los visitantes. El propio Ríos y Pablo Prieto, tras un mal saque de Ardura, salvador minutos antes, protagonizaron los tantos de una remontada que hace escalar al octavo puesto a los de Luis Arturo, adelantando precisamente a su rival de ayer. Todo llegó tras el descanso. Ceares y Llanes protagonizaron una primera parte de poco fútbol y menos ocasiones. Lo único reseñable, la lesión de Laine, sustituido a la media hora de juego. Su puesto lo asumió Pablo Prieto, decisivo en la acción que decantó el partido.

Un imparable Covadonga logra ante el Stadium su quinta victoria consecutiva

Covadonga, 2-Avilés Stadium, 0 Covadonga: Bussmann (2); Berto (2), Morilla (2), Figar (1), Álvaro (1); Avanzini (3), Pablo Tineo (2), Santullano (2); Diego (3), Manolo (2) y Omar (3). Cambios: Asier (1), min. 61 por Pablo Tineo. Vicente (2), min. 61 por Manolo. Dani (2), min. 61 por Santullano. Antón (s.c.), min. 81 por Dani, lesionado. Manu Blanco (s.c.), min. 81 por Álvaro. Avilés Stadium: Javi Menes (1); Néstor (1), Expósito (1), Colucci (1), Bayón (1); Álex Muñiz (1), José Ortega (1); Álvaro del Ojo (2), David Heres (1), Adri Barredo (1); y Fonseca (1). Cambios: Víctor Valero (1), min. 46 por Néstor. Novoa (1), min. 58 por Fonseca. Nahuel (2), min. 68 por Adri Barredo. Abraham (1), min. 68 por José Ortega. Aramo (s.c.), min. 78 por David Pérez. Goles: 1-0, min. 20: Avanzini. 2-0, min. 36: Omar, de penalti. Árbitro: Álvarez Albuerne (Nalón). Amonestó a los visitantes Néstor y Álvaro. J. A. Á. Rabanal: Unos 200 espectadores. Hubo presentación de los cinco equipos infantiles del Covadonga.

El Covadonga sigue en su línea, con cinco victorias consecutivas y ocho en las nueve últimas jornadas, y logró otros tres puntos al imponerse con solvencia al Avilés Stadium, que sigue en puestos de descenso. El equipo ovetense encara ahora con la tranquilidad de tener quince puntos de renta sobre el sexto clasificado, el primero que no juega promoción, un tramo duro del calendario, con partidos ante el Sporting B, líder, y L’Entregu, que es tercero de la clasificación.

Ante el Avilés Stadium, el Cova dio la sensación de no forzar la máquina, resolviendo en los primeros 45 minutos. El 1-0 lo firmó Avanzini en un error del portero visitante tras un balón largo. La sentencia llegó en la recta final del primer periodo en un penalti de Colucci a Diego, que se encargó de transformar Omar. El equipo avilesino peleó y luchó, pero poco pudo hacer ante un Covadonga que sacó con criterio el balón desde atrás.

En el segundo periodo pudo haber aumentado la renta el Covadonga, ya que en el minuto 65 sacó un balón bajo palos Pedro Bayón tras una galopada de Vicente, que se deshizo de varios contrarios pero que al final tropezó. Ya en el tramo final, volvió Diego a robarle la cartera a Javi Menes, pero en este caso su disparo salió lamiendo el poste.

Al final, justa victoria del Covadonga que le ayuda para reforzar aún más su moral a la espera de enfrentarse a Sporting B y L’Entregu, dos equipos en plena forma.

El Praviano, en una racha de promoción

Praviano, 3-Valdesoto, 0 Praviano: Ali (2); Chechu (2), Mikel (2), Luismi (2), Ito (2), Longo (3), Cayarga (2), Juan Menéndez (3), Pachi (2), Santa (3) y Fran Martín (3). Cambios: Polo (2), min. 46 por Pachi. Oriol (2), min. 66 por Luismi. Bless (2), min. 66 por Cayarga. Damián (2), min. 78 por Ito. Lucas Serrano (2), min. 78 por Juan Menéndez. Valdesoto: Roberto (2); Ángel (2), Hornas (2), Puma (2), Jairo (2), Peña (2), Isra (1), Villa (2), Pablo (2), Pibe (1) y Alberto Fernández (2). Cambios: Víctor (2), min. 46 por Pablo. Dani (2), min. 55 por Ángel. René (2), min. 65 por Villa. Adrián (2), min.78 por Peña. Goles: 1-0, min. 26: Fran Martín. 2-0, min. 38: Longo. 3-0, min. 88: Santa Árbitro: González González (Nalón). Sin amonestaciones Santa Catalina: 200 espectadores.

El Praviano sumó ante el colista, el Valdesoto, su octava jornada sin perder, con seis victorias en esa racha, y se consolida en puestos de promoción de ascenso.