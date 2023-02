Ante el Unión Financiera Base Oviedo se presentaba una gran oportunidad de dejar prácticamente sellada su permanencia en la categoría, caso de entrar en el grupo de abajo, y de mantener buenas opciones de clasificarse en la parte de arriba. Para ello tenía que ganar en la pista del Alcobendas, pero no solamente no sucedió eso, sino que el conjunto asturiano jugó ayer su peor encuentro de la temporada y no tuvo opciones en casi ningún momento.

El marcador registraba un empate a tres cuando el Unión Financiera encajó un parcial de 5-0 que le sacó del partido, a lo que también colaboró la tarjeta roja directa a Paulo Vinicius en el minuto 15. Sin embargo, aún hubo una opción para que se reenganchase al encuentro el conjunto dirigido por Ricardo Margareto, ya que antes del descanso Federico Werbmter detuvo un penalti con el tiempo cumplido, especialidad de la casa, y Ortega marcó el 15-13 al inicio de la segunda parte. Todo fue un espejismo. Endeble en defensa y duro en ataque, el Base sufrió un nuevo parcial que estiró la ventaja local hasta los diez goles (27-17). Partido finiquitado. Solamente el coraje de Nacho Huerta, que consiguió seis goles en el tramo final, permitió al Unión Financiera recortar la distancia, aunque sin poder salvar el average de la primera vuelta, en la que la victoria se quedó en Vallobín por 27-25. En cualquier caso, el equipo azul acumula bastantes puntos ante los rivales que previsiblemente le acompañarán al grupo de abajo. La mejor noticia para el Base fue la reaparición de Rubén Menéndez, autor de dos goles, tras su grave lesión de rodilla.