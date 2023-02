El Avilés sigue en play-off gracias al punto sumado ante la Gimnástica: 1-1

Meritorio punto a domicilio para un Avilés, respaldado en las gradas de El Malecón por unos doscientos aficionados, que supo sobreponerse al vendaval de juego desplegado por la Gimnástica en la primera media hora de partido, donde hizo su gol, pero bien pudo marcar alguno más, hasta voltear completamente la situación con el tanto del empate antes del descanso y controlar con puño de hierro una segunda mitad donde bien pudo conseguir la remontada. Los avilesinos siguen en play-off.

Ni siquiera dio tiempo a ver qué propuesta mostraba el equipo del Emilio Cañedo porque los locales salieron mordiendo, ganando todos los duelos de entrada y consiguiendo abrir el marcador cuando todavía muchos espectadores no se habían sentado en sus localidades. Corría el minuto tres cuando Basurto recibió en el centro del campo y tras irse de todos los defensores que le salieron al paso, y no sin problemas pues se trastabilló, consiguió llegar hasta la cornisa del área para sacar un disparo no demasiado potente que sin embargo terminó entrando en las redes.

El gol recibido empequeñeció todavía más a los industriales y en los siguientes minutos el sufrimiento incluso fue a más, aunque se salvó de un castigo mayor pues cinco más tarde el colegiado anuló por fuera de juego de Tobar el segundo de la Gimnástica. Pero la cosa no quedó ahí pues los locales siguieron apretando con todo y con una superioridad manifiesta rozaron el segundo poco antes del cuarto de hora y por dos veces, primero en un disparo lejano de Alberto Gómez que Davo sacó a la esquina con muchos apuros y también en el posterior córner. El guardameta blanquiazul tuvo que abandonar el terreno de juego en los últimos minutos de la primera mitad, lo que provocó que el partido se parase durante cinco minutos.

Gimnástica: Mediavilla (1); Dani Álvarez (1), Gándara (1), Marotías (2), Montiel (1), Basurto (2), Alberto Gómez (2), Altadill (1), Unai Hernández (1), Saúl García (1) y Tobar (1). Cambios: Bolaño (1) por Marotías, min. 69. Héctor Tirado (1) por Saúl García, min. 69. Javi Delgado (s.c.) por Tobar, min. 73. Real Avilés: Davo (s.c.); César García (2), Morcillo (2), Mayorga (2), Fontán (1), Edu Cortina (2), Jorge (2), Iván Serrano (1), Isi Ros (1), Primo (2) y Natalio (3). Cambios: Álvaro Fernández (2) por Davo, min. 38. Pedro Orfila (1) por Fontán, min. 46. Juan López (1) por César García, min. 64. Alorda (1) por Isi Ros, min. 64. Pablo Ortiz (s.c.) por Primo, min. 78. Goles: 1-0, min. 3: Basurto. 1-1, min. 34: Natalio. Árbitro: Dávila Fernández (gallego) . Mostró tarjetas amarillas a los locales Marotías, Gándara, Unai Hernández; y a los visitantes César García, Edu Cortina, Isi Ros y Morcillo. El Malecón.

El panorama se ensombrecía todavía más y sin embargo, superada la media hora en la primera llegada visitante a área con opciones, Jorge conseguía rematar a puerta y tras una serie de rechaces Primo también se encontró con el portero Mediavilla, aunque la pelota quedó muerta ante Natalio, que no perdonó y empataba para asombro de todos los presentes. El gol provocó un giro total a la situación y de ahí al descanso el Real Avilés rozó la remontada a través Primo y con los cántabros pidiendo la hora.

La Gimnástica reinició el juego con ánimos, pero a los de Sergio Fernández no sólo les costaba llegar arriba con claridad, también mantener la pelota. El buen fútbol había quedado atrás y superado el ecuador no sólo todo estaba cerrado pues además el choque se había ensuciado con las faltas, protestas y alguna tangana de un conjunto local que buscó la expulsión de un encendido Isi Ros. Cañedo actuó raudo y sacó del campo al blanco de todas las iras, algo que serenó los ánimos y más cuando en segundos Natalio volvía a disparar a puerta contraria. El partido entró en su tramo final con todo muy igualado y sin ataques en las áreas, una tesitura donde los avilesinos parecían ofrecer algo más, un punto de calidad superior que bien podía decidir el resultado del encuentro. No fue así y el marcador no se movió.