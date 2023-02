Más que una promesa: "Fue una experiencia increíble", dice la langreana Beatriz Palleiro tras su primera medalla internacional en karate

Nacida en la familia Palleiro, el kárate le viene de cuna a Beatriz, hija y hermana de practicantes. Pero, a sus 15 años, es quizás la que mejor futuro tiene ante sí en este deporte. La deportista de La Felguera conquistó hace unos días su primera medalla internacional, un bronce en el Campeonato de Europa cadete y junior que se celebró en Larnaca, Chipre. Un resultado que la confirma como la gran promesa asturiana, en una expedición en la que también formaron parte otros asturianos como Romina Riega, Eva Otero y Borja Marqués

"Fue una experiencia increíble, la repetiría mil veces más. Mucho viaje y cansancio, pero mereció la pena", subraya la joven del Club Waseda, que se puso su primer karategi prácticamente en cuanto aprendió a caminar. Una experiencia muy intensa, ya que a pesar de tener la playa enfrente del hotel, apenas tuvo tiempo para solazarse, pasó casi todo el tiempo en el pabellón. "Entre mi competición y las de mis compañeros...", explica la karateka langreana.

Aunque ha practicado también la modalidad de kumite (combate), Beatriz tira más de momento por las katas, ejercicios que se hacen en solitario delante de un jurado. El primer día de competición en Chipre realizó tres katas, y con la tercera de ellas se clasificó para la lucha por el bronce. En la cita decisiva realizó una sola kata. Suficiente para que los siete jueces le otorgasen la medalla de bronce.

Beatriz está orgullosa, pero el buen resultado no le ha pillado por sorpresa: "Es verdad que ya había hecho una competición internacional antes, en Venecia en diciembre, y había quedado quinta, pero no me quería hacer ilusiones". Palleiro, aún en edad cadete, tiene en este bronce un buen acicate para un año que es "el más complicado de los dos de la categoría, porque compito contra gente mayor que yo. De momento mi objetivo es llegar a lo más alto posible y superarme en cada competición". Previamente se había proclamado campeona nacional en Pontevedra.

Decir Palleiro en Asturias es decir kárate. El padre, Israel, dirige el Club Waseda, que realiza sus entrenamientos en el polideportivo municipal de La Felguera. La hermana mayor, Lidia, de 21 años, ya lo ha dejado, pero llegó a ser subcampeona de España juvenil. El pequeño, Hugo, de once años, fue campeón de la liga nacional. Ambos se decantaron por la modalidad de kumite.

Su entrega al kárate es absoluta. Entrena dos o tres horas al día en La Felguera y cada cierto tiempo viaja a Madrid para completar su formación y estar al tanto de las últimas tendencias. "Yo empecé a entrenar a los tres años y a los 4 me puse más en serio", cuenta la joven, que tiene objetivos a corto plazo: "Tengo una liga nacional con el club en marzo".

Beatriz Palleiro es uno de los focos luminosos del Club Waseda, que parece haber resurgido tras una etapa oscura a cuenta de la pandemia. La entidad llevó un golpe muy fuerte, pero ha vuelto por sus fueros y ahora cuenta con unas 80 licencias. Hay kárate para rato en La Felguera.