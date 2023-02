El Covandoga quiere el liderato de la Tercera Asturiana

"La clave de nuestro buen momento creo que está en el vestuario. En pocos he estado en los que me sienta tan cómodo como en este", destaca Pelayo Avanzini, centrocampista del Colunga. El ovetense, junto a sus compañeros, está protagonizando una de las sorpresas de la temporada en Tercera RFEF y ahora mismo están peleando con el Sporting B por hacerse con el primer puesto. "El partido de este domingo es por lo que entrenas todo el año, nos jugamos el liderato", afirma el centrocampista, ya que este fin de semana se miden al filial rojiblanco en Mareo.

Para Avanzini, un fijo en la medular de Manolo Simón, la intensidad que están mostrando sobre el campo y "las ganas de ganar" están siendo dos de las virtudes del Covadonga para firmar esta gran temporada. "Al equipo lo veo muy bien, compacto y con las ideas claras. Sabemos cuándo tener el balón y cuándo debemos jugar al contragolpe", señala el futbolista, que cree que este año están, además, teniendo "suerte de cara a puerta", lo que hace que los resultados lleguen con más facilidad.

"Ante el Avilés Stadium firmamos un partido completo. Logramos anotar los dos goles pronto y aunque ellos apretaron al final, logramos dejar la portería a cero", resume el ovetense sobre la victoria del domingo, contento porque el Covadonga supo sufrir "cuando tocó" para certificar los tres puntos y separarse más del L’Entregu, tercer clasificado. Ahora les espera el Sporting B, actual líder, aunque el centrocampista no siente nervios por esa cita. "Aún no hemos hablado nada del tema, pero tenemos claro que queremos conseguir la victoria. Si no ganamos va a ser muy difícil conseguir el primer puesto", revela el jugador, que destaca la figura de Alex Oyón como hombre a seguir el domingo. "Es un jugadorazo", señala. Dentro del Covadonga no se imaginaban la situación en la que se encuentra el equipo ahora. "El objetivo era estar en play-off, pero no esperábamos estar en esta posición. Están saliendo las cosas muy bien, mejor de lo que creíamos", confiesa Avanzini, que quiere seguir viviendo este cuento de hadas y tumbar al filial sportinguista para así certificar el primer puesto.