Guillermo Arenas ya está a los mandos del Alimerka Oviedo Baloncesto, con el que este mediodía dirigió su primer entrenamiento tras la destitución ayer de Trifón Poch. Tras ser presentado a la plantilla por Héctor Galán, el director general del club, el nuevo técnico planteó una hora de ensayo en Pumarín, corto pero intenso, y a continuación fue presentado ante los medios de comunicación. "Si no hubiera sido el Oviedo el que me llamó me hubiese sido mucho más fácil no meterme en este jardín", explicó Arenas, que confesó: "Me puede el sentimiento. Es el equipo de mi ciudad y tenemos que pelear todos para no bajar con lo que costó subir".

El primer contacto con la plantilla fue a modo de acicate motivador, "lo primero para salir de esta situación es creer que podemos hacerlo", y ahora llega el momento de ponerse manos a la obra para mejorar las prestaciones de la plantilla, que ocupa puesto de descenso a 14 jornadas del final tras haber sumado únicamente cinco triunfos en 20 partidos. "Los números están claros y hablan de una anotación baja, hay jugadores que ellos mismos piensan que pueden anotar más. La parte difícil es encontrar la manera de que lo hagan", comentó el nuevo técnico del OCB, que incidió en otro aspecto a mejorar: acabar con la irregularidad del equipo, capaz de minutos de buen juego y otros de colapso total. En principio, Arenas cuenta con los jugadores que hay y no se prevé ningún cambio más en la plantilla, aunque el club todavía puede realizar un movimiento más en el mercado.