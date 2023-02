Vanderson está de vuelta: dos goles en sus dos primeros partidos con el Marino

"En el Marino he encontrado el ambiente ideal para volver a reencontrarme con el fútbol". Vanderson, refuerzo invernal del conjunto gozoniego, no puede esconder su sonrisa. El extremo brasileño ha caído de pie en Luanco: lleva dos tantos en sus dos primeras participaciones con la camiseta marinista, siempre saliendo desde el banquillo. Tras casi dos años en el dique seco, el mejor Vardenson ha vuelto.

"Firmé un viernes con el Marino y el domingo, en mi debut, ya anoté gol", indica el extremo brasileño, que en el pasado duelo ante el Zamora también vio puerta, aunque su gol no se tradujo en tres puntos, ya que los de Manel cayeron por 3-2. "Sufrimos un duro golpe al final, pero nos fuimos con la sensación de que podemos competir contra cualquiera. Tenemos que ir día a día", cuenta Vanderson, feliz por cómo se está desarrollando su inicio con los colores luanquinos.

La historia de Vanderson está marcada por las lesiones. "Llevo ya cuatro años en España. Vine cedido al Oviedo Vetusta y se ve que les gusté, porque decidieron quedarse conmigo. Cuando estaba entrenando con el primer equipo en la pretemporada sufrí una lesión en el ligamento externo que me dejó siete meses fuera", narra el brasileño. Pero su camino en la enfermería no que queda ahí. Nada más recuperarse volvió a sufrir otra lesión que le dejó en blanco durante todo el año. "Solamente pude participar en los últimos dos partidos de Liga, pero eso no era ni competir", señala. "He trabajado muy duro para volver a sentirme futbolista", destaca el futbolista, motivo por el que sonríe tanto al hablar de sus dos tantos. Parte de su buen momento se debe al trabajo de Manel Menéndez, entrenador que ya le conocía de su paso por la disciplina azul. "Sabe lo que soy y lo que puedo aportar al equipo. Desde el club me están apoyando mucho para que pueda demostrar lo que soy", afirma el brasileño.

Aunque a principio de temporada Vanderson formó parte del Avilés, sus problemas físicos y varios trámites burocráticos hicieron que no pudiese estrenarse con la camiseta blanquiazul. "Cuando salí del Avilés tuve equipos interesados en Galicia y Canarias, pero Asturias me gusta mucho, por eso no me fui", explica el extremo, que al verse fuera de la disciplina avilesina decidió apostar por el Marino. "En Luanco encontré un club muy familiar y un entrenador que confiaba en mí de verdad", asegura el jugador, muy agradecido por la oportunidad que le brindó Luis Gallego, presidente del club.

Vanderson estuvo tres semanas en los entrenamientos de Manel Menéndez, pero no fue hasta la última semana de mercado cuando se hizo oficial su fichaje. "No tenían fichas disponibles, pero por suerte al final consiguieron ficharme", confiesa el marinista, que ahora espera coger más fondo físico para seguir acumulando minutos y ser clave para el Marino. "Quiero ayudar al equipo y devolver la confianza que pusieron en mi", sentencia.