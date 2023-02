Cadetes del Grupo en la élite nacional

Diego Fernández y Jorge Martínez son dos cadetes del equipo de balonmano del Grupo Covadonga. Ellos son los únicos jugadores asturianos de la categoría que han sido convocados por la Federación Española de Balonmano para una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada para unas jornadas de tecnificación que tendrán lugar desde 19 al 26 del presente mes y en la que estarán los técnicos federativos al mando del seleccionador nacional, Jordi Ribera. En total son 70 jugadores de toda España a los que la Federación realiza un seguimiento de cara a ir formando las selecciones nacionales de las distintas categorías.

Diego es central y antes que el balonmano probó el fútbol. Pero no me gustó el ambiente" asegura. Jorge es lateral y lleva el balonmano en los genes, no en vano es hijo de Jorge Martínez, el que fuera portero internacional. Influyó en que jugase a este deporte porque me lo dio a conocer", indica su hijo. Los dos han jugado con la selección asturiana de las categorías infantil y cadete.

A juicio del entrenador de ambos en el equipo cadete, Alexis Fernández, "son dos jugadores excelentes tanto en defensa como en ataque, pero yo lo que más destaco es que son dos chavales entregados. Si hay que entrenar siete veces a la semana son los primeros en llegar, su actitud es siempre positiva y aparte tienen un físico privilegiado y lo están aprovechando". A pesar de su edad, 14 años, los dos llevan ya varios años jugando al balonmano, siempre en los equipos del Grupo.

"Que lleven ya varios años jugando es algo que se nota; además, los entrenadores que han tenido con anterioridad, como el propio Chechu o Andrea, han trabajado muy bien con ellos".

"Es una ilusión y también una gran oportunidad porque hay mucha gente de nuestra edad jugando al balonmano en España y solo vamos 70", indica Diego. Para Jorge supone "un privilegio ir a esta concentración, tiene que servir para mejorar y también para conocer a otros jugadores de toda España". Ambos aseguran que "supone un acicate para seguir entrenando, mejorar y que te puedan seguir llamando a las concentraciones".

Según Alexis, "Diego es algo más introvertido que Jorge y aunque están jugando con gente de segundo año en la cancha no tienen problemas, si tienen que hacer algo, lo hacen y si tienen que tirar del carro, tiran".