Tres equipos de Judo Avilés pelearán por el título de Liga Norte

Galicia es una tierra que se le suele dar bien a los integrantes de Judo Club Avilés y esta vez, en la Liga Norte, no fue una excepción. El club avilesino consiguió pleno de triunfos en categoría alevín, además de conseguir la victoria con el benjamín A. El alevín A se impuso a Lugokan, Escola y Bitácora, lo que le sitúa en lo más alto de la tabla con nueve puntos, una situación que se repite en el alevín B. En este caso con un grupo más amplio -5 integrantes- donde los de Carlos Fernández lograron cuatro triunfos ante Escola San Francisco, Becerreá, Winis y Judo Club Coruña y se hicieron con el liderato tras sumar 12 puntos. En el caso de los benjamines, el equipo A realizó un mejor cuadro que el B. Los primeros son líderes con 12 puntos tras vencer a Hércules Leones, Cristo Rey B, Bitácora y Miniwinis, mientras los segundos se quedan terceros en la clasificación con dos triunfos, un empate y una derrota. La expedición de Judo Club Avilés no estuvo sola, ya que contó con la afición avilesina que volvió a dar color y fuerza a los judokas en el pabellón de Canide. "La jornada se cierra sin errores", afirmó Carlos Fernández, entrenador, contento con el alevín A, ya que "a pesar de no hacer una gran actuación ni lo que buscábamos se ve que son claramente superiores". "Habrá que tratar de mejorar cosas si queremos llevarnos el título", sentenció el avilesino.