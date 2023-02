Guillermo Arenas, nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Tenemos que ser más dinámicos, tomar riesgos, implicar a más jugadores"

A Guillermo Arenas (Oviedo, 1977) lo que más le preocupa ahora es la cantidad de cosas que tiene que hacer y el poco tiempo del que dispone para llevarlas a cabo. El nuevo entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, que regresa al equipo al que ascendió a la LEB Oro en 2013, sabe que va a ser complicado mantener al equipo en la segunda categoría del baloncesto español, pero también es consciente de que este era un reto que él no podía rechazar. Arenas comenzó en Oviedo su carrera como entrenador, pasó por varios clubes, el último de ellos, este mismo curso, el Ourense, uno de los rivales con los que el OCB se va a jugar la permanencia.

–¿Le ha sorprendido la llamada del OCB?

–Sí que ha sido una sorpresa, no me esperaba que pensaran en mí.

–¿Qué supone para usted este regreso?

–Se juntan varios sentimientos, estoy muy contento, muy ilusionado, sé que el momento es complicado y además de ilusión siento una gran responsabilidad. Espero que la gente entienda que el reto es complicado, que es difícil, pero que vamos a intentar hacerlo bien y sacarlo adelante.

–¿Le dice muchas cosas la gente en Oviedo desde que ha asumido este reto?

–No he tenido mucho tiempo de salir por ahí, he tenido mucho que hacer en Pumarín y no he tenido mucho contacto social. Sí que lo he tenido con entrenadores de Asturias y el móvil ha tenido más actividad de lo habitual y ahí sí que he sentido apoyo y ánimo.

–¿Es muy diferente el club del que se fue al que llega?

–El club ha crecido en muchos sentidos. Veo un club más profesional, en aspectos como la estructura se nota que ha crecido, solo con ver la tienda se nota. En otras cosas ya lo iré viendo. A mi me tocó una época de viajar en furgonetas y ahora, afortunadamente, se viaja de otra manera.

–Por lo que ha visto en sus primeros entrenamientos, ¿qué es lo que más le preocupa?

–Más que preocupación lo que quiero es que los jugadores entiendan mi filosofía para que el cambio sea efectivo. Cuando solo tienes 14 semanas y en la tercera te juegas la vida, quieres que todo sea inmediato y es imposible que de un día para otro todo salga. Más que preocupación lo que tengo es la voluntad de que ese cambio lo hagamos lo antes posible y hacerles entender que ese cambio probablemente les va a ayudar a que se sientan mejores jugadores.

–¿En qué consiste esa filosofía que quiere implantar?

–Lo primero es que no quiero hablar del trabajo anterior, las cosas parten siempre por el eslabón más débil y la culpa no siempre es del entrenador o no solo del entrenador. En mi caso, me gusta un juego dinámico, que se muevan y sean más participativos, sobre todo, en el lado débil y no solo en el lado fuerte. Hay jugadores a los que, por lo que veo, esas situaciones les cuesta leerlas. Quiero eso, un equipo dinámico y que podamos leer esas situaciones de juego sin balón.

–¿Cómo se puede subir la anotación del equipo?

–Yo la intentaré subir así, creo que cuando tienes un equipo con dos o tres focos de anotación metiendo 60 puntos no puedes poner el foco solo ahí, subir la anotación es cosa de todos. Por hablar de Oli (Arteaga), que no solo sea él el que llegue a dobles dígitos. Tenemos que entenderlo todos, que nadie piense que puede pasar desapercibido.

–Da la sensación de que el equipo compite, pero que es imposible ganar partidos.

–Eso es un arma de doble filo. Se compite porque no hay resultados abultados en contra, pero si jugamos a un ritmo bajo es difícil que el rival meta puntos, en cambio, si intentas subir el ritmo, tienes más ataques, pero cuando no te van bien esos ataques también sube el número de ataques del rival y eso puede provocar que el resultado no sea tan ajustado. Nosotros tenemos que salir a apretar y a competir. Nosotros ese riesgo, en este caso, tenemos que tomarlo. Hay que salir a por el partido de alguna manera, aunque pueda pasar que alguna vez pierdas de mucho,

–¿Cuál es el primer objetivo que se marca?

–El primer reto es tratar de subir la intensidad, pasar de ser un equipo correcto a uno que intenta llevar la iniciativa e ir a por el partido, siendo correctos podemos disimular, pero tenemos que salir de la zona de confort y hacer cosas para que el equipo contrario no esté cómodo y tenemos que implicar a más jugadores en eso.

–¿Hasta qué punto es difícil lograr la permanencia?

–No lo veo imposible, pero no nos podemos engañar; es difícil que los de arriba fallen, este año en la LEB Oro está pasando lo de hace años, puedes rascar alguna victoria con los de arriba, pero cobran mucha más importancia los duelos directos contra equipos que están en la batalla como tú, estos duelos son vitales para la permanencia. Hay que estar preparados porque cada partido es una oportunidad y si el rival no está bien aprovecharlo.

–¿Qué le dice a la afición de Pumarín?

–Si de algo tengo recuerdo es de la afición en Pumarín, un gran recuerdo. La afición de Oviedo apoya pase lo que pase. Sé que no es un buen momento, pero espero seguir viviendo eso, cada partido en casa va a ser importantísimo. Lo bueno de esta afición es que te apoyo incondicionalmente, también en las derrotas.