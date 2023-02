El momento de Álvaro Fernández: el madrileño oposita a titular ante el Arenteiro

Álvaro Fernández nunca olvidará el encuentro del pasado domingo ante la Gimnástica de Torrelavega. En el minuto 36 Davo, portero titular del Avilés, tuvo que pedir el cambio al sufrir un golpe contra un rival, lo que provocó que el guardameta madrileño, de manera imprevista, tuviera que ponerse los guantes. "No me dio tiempo ni a calentar, pero yo sabía que estaba listo. Valen más las ganas de salir que haber calentado", confiesa el arquero, que ahora quiere seguir teniendo protagonismo en la portería blanquiazul.

"Lo que pasó en Cantabria es una situación normal para un portero", cuenta Fernández, que antes de entrar al terreno de juego de El Malecón pudo cruzar unas palabras con Davo. "Tenemos muy buena relación. Pude hablar un poco con él y me deseó mucha suerte para que todo me saliese bien. Al final los dos queremos que le vaya bien al equipo", asegura el madrileño, que se marchó contento con su actuación en su primer día con la camiseta blanquiazul. "Me vi bastante bien. Nada más entrar ya tuve que parar una, aunque la jugada estaba anulada por fuera de juego. Todo el trabajo que he hecho estos días, por si me tocaba jugar, se vio demostrado", comenta el portero, que a pesar de que lamenta no haber podido conseguir los tres puntos para llevarlos a Avilés, se muestra contento por no haber encajado goles. "Estuve seguro y, el ritmo del partido fue muy alto, pude adaptarme rápidamente. Creo que di seguridad al equipo", destaca.

Tras acabar el encuentro, Fernández recibió la enhorabuena por parte de sus compañeros y de su entrenador, Emilio Cañedo. "Sabían que la situación era complicada, porque salí frío, pero todos me dijeron que había estado muy bien", reconoce. Ahora, el madrileño espera seguir bajo los palos de la portería del Avilés, aunque parece una empresa complicada. "Sinceramente, no sé si este domingo voy a jugar o no. Davo parece que ya está bien, lo cual me alegra mucho, por lo que tendremos que ganarnos el puesto", señala el arquero, que admite que si tiene que salir como el titular el domingo ante el Arenteiro "no sería una presión extra". "Quiero jugar ese partido, como todo futbolista", sentencia.

Fernández, que llegó durante el mercado invernal a la Villa del Adelantado, elogia el buen ambiente que hay en el vestuario del Avilés, clave a la hora de adaptarse a su nuevo equipo y a una nueva ciudad. "Esta es mi cuarta experiencia fuera de casa e integrarme aquí fue súper rápido. Al final ya tenía esa experiencia. Los compañeros son una maravilla, me han ayudado mucho", indica el madrileño, que, aunque no conocía la ciudad de antes, no puede esconder su satisfacción al ver que "todo es como en realidad me habían contado".

El domingo el Avilés juega contra el Arenteiro, el líder de Segunda RFEF, y Fernández espera tener un gran ambiente en las gradas para hacer frente al coloso gallego. "Sentir el apoyo de la afición en Torrelavega para mí fue muy importante. Me ayudó a estar más tranquilo en el campo, sobre todo en la segunda parte, cuando los tenía detrás", explica el portero, que espera sentir esos ánimos otra vez este domingo, ya que "va a ser un punto importante para lograr la victoria". "El duelo contra el Arenteiro va a ser un buen partido, que va a estar muy competido. Creo que se lo llevará el que no cometa errores, pero confió que vamos a salir con todo para continuar con nuestra racha", afirma Fernández, que si no forma parte del once inicial de Cañedo va a estar animando con todas sus ganas a sus compañeros desde el banquillo.