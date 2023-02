Alba Niño, de brillar sobre un tatami a trabajar en el Real Madrid

"Si empecé a practicar wushu fue gracias a mi padre. Él daba clases extraescolares por los colegios, y yo iba con él para jugar con los niños", confiesa Alba Niño. Esta castropolesa, que está preparando el campeonato del mundo que se celebra en China, no solo forma parte de la élite de su deporte, el wushu, sino que también brilla lejos de los tatamis. En las paredes de su casa relucen dos carreras, la de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la de Psicología, a lo que hay que sumar un doctorado y un máster en la Escuela Real Madrid, lo que le ha abierto las puertas para trabajar dentro del club merengue. "Mi idea es compatibilizar todo mi trabajo y poder asentarme en Asturias", asegura Niño,

"Me considero una deportista estudiante", confiesa Niño, que, "al ser muy inquieta", podía compaginar a la perfección sus dos mundos. "Es un poco una filosofía de vida. Va todo unida de la mano", añade la deportista, que empezó en el mundo del wushu desde que era pequeña. "Aunque parece un arte marcial raro, es una disciplina que se práctica mucho en China. Tiene dos partes: está el wushu, que tiene movimientos más rápidos y que es la parte con la que se compite, y el taichi, que es la parte que recomiendan los médicos", explica la castropolesa. En esta disciplina Niño ha arrasado. En total suma 124 medallas, a lo que hay que sumar dos campeonatos del mundo y cinco campeonatos europeos. "Mi padre me hizo una tarima para poder guardarlas todas. Cada una tiene su sitio, pero las que son a nivel mundial o de Asturias tienen su hueco especial", bromea.

Al lado deportivo hay que sumarle la brillantez académica. "Estudie el doctorado a distancia, porque mientras tanto estaba cursando psicología en Madrid. Tuve momentos de crisis, pero el deporte me servía para desahogar ese estrés", confiesa Niño, que para unir la carrera de Psicología e INEF decidió cursar el máster de Coaching Deportivo del Real Madrid, ya que "me permitía unir los dos mundos". "Reconozco que no soy muy futbolera, pero decidí meterme a ver qué pasaba", admite la luchadora, que rápidamente pasó a hacer las prácticas dentro del entramado merengue. "Estuve tres meses en Valdedebas pasando consulta a la cantera femenina del club. Como me gustaba, me ofrecieron terminar mi formación en Colombia y decidí seguir por ese camino", narra la asturiana, que ahora forma parte del equipo de psicólogos blanco. "Estoy dentro del departamento de formación del club. Nuestra misión es más internacional, se trata de trasladar los valores deportivos del club. La idea es sentar las bases de la cantera", resume.

Tras su periplo madrileño, ahora Niño está de vuelta en Asturias, trabajando en terminar su tesis doctoral. "Volví a sentir ese tirón de la tierra. Mi idea es compatibilizar el trabajo con poder estar aquí, aunque es bastante difícil", confiesa, aunque tiene una cosa clara. "Lo que quiero es mantener mis raíces aquí", sentencia.