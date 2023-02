El Langreo se la juega en Burgos: o gana o su permanencia se complica

"Cada partido que nos queda de aquí final de temporada es una final", no se cansa de repetir Javi Vázquez, técnico del Langreo. Y cada encuentro que pasa su late motiv parece más evidente. Aún faltan trece encuentros para finalizar el campeonato, pero mañana el Langreo tiene un partido clave si quiere mantener sus opciones de permanecer un año más en Segunda RFEF. Los azulgranas visitan la casa del Burgos Promesas, último clasificado de la categoría, con la necesidad imperiosa de volver a las Cuencas con los tres puntos en su casillero si no quieren que el Rayo Cantabria, equipo que marca la zona de play-out, se empiece a escapar.

Las últimas dos derrotas del Langreo están suponiendo una losa para los de Javi Vázquez. Tras cosechar su mejor racha de la temporada, sumando siete puntos de los doce que había en juego, los langreanos han vuelto a caer al pozo. Ante el Marino los azulgranas mostraron una buena versión, pero no pudieron frenar el potencial que tiene al contragolpe los pupilos de Manel Menéndez, pero ante el Compostela se consumó la tragedia. El Langreo tenía que competir en casa, ser un equipo sólido y fiable, y nada de eso se vio en el partido que perdió en Ganzábal ante el conjunto gallego.

El filial burgalés, que por sus cifras es el peor conjunto del grupo, da motivos para soñar a los langreanos. Los muchachos de Alexander Albístegui son el equipo que más goles ha encajado esta temporada, con 38 tantos en contra, y, junto al Laredo, son el ataque más pobre con solo 13 dianas a su favor, lo que ha hecho que desde la jornada 11 sean los poseedores del último cajón de la clasificación. Los burgaleses encajaron en el último partido cuatro tantos del Ourense y, en su último duelo ante un equipo asturiano, el Oviedo Vetusta, también cayó derrotado.

De no conseguir la victoria en Burgos, el Langreo se puede ver envuelto en un gran problema. El Rayo Cantabria, equipo que marca la salvación, se enfrenta al filial del Burgos, penúltimo equipo en la tabla. Si los cántabros consiguen los tres puntos y los langreanos caen en su duelo, la zona de tranquilidad pasaría a estar a nueve puntos. El conjunto gallego suma una victoria en los últimos once encuentros, por lo que la ayuda de los vecinos de comunidad autónoma parece poco probable. Javi Vázquez no puede volverse de vacío si no quiere quedarse a casi diez puntos del gran objetivo.