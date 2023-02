Saúl Pastur: "Lo primero es conseguir que la plantilla gane confianza"

El Corinto Gijón confirmó oficialmente a Saúl Pastur como nuevo entrenador del primer equipo. Será el tercero de la temporada y el joven técnico lo afronta con un reto. Saúl tiene 33 años y lleva 12 entrenando, lo hizo en el Arbeyal y sobre todo en el colegio Inmaculada, donde dirigió equipos de todas las categorías tanto masculinas como femeninas, así como el senior de antiguos alumnos. Al Corinto Gijón se incorporó el pasado mes de noviembre, cuando Juanfran Arias se hizo cargo del primer equipo.

"Creo que lo primero que hay que abordar es que la plantilla gane confianza, necesita tranquilidad. Para mí es un tema más psicológico que deportivo. Espero poder darles esa tranquilidad y que con ella la calidad que tienen los jugadores salga sola", indica Saúl. Para él, "quizás al principio de temporada pudiera haber otros objetivos pero ahora lo primordial es asegurar la permanencia, pensar en el siguiente partido".

El calendario del Corinto señala que se tienen que enfrentar a tres de los cuatro equipos de arriba, con el Círculo acaban de hacerlo, y con los cuatro de abajo. Para Saúl Pastur "con cuatro victorias nos salvaríamos y tenemos que medirnos a los cuatro de abajo. También es verdad que quedan los de arriba, hay un par de partidos por en medio ante rivales que serán a vida o muerte si no cumplimos en los cuatro partidos de abajo".

"La plantilla tiene calidad con creces para estar en una zona tranquila, no es lo que está pasando. Lo que no puede ser que factores externos influyan, que les afecten cosas que son ajenas al juego en sí. Por eso es importante darles confianza y que hagan lo que saben hacer dándoles, por supuesto, desde el banquillo herramientas para que lo puedan hacer por su nivel técnico", reitera el técnico.

Saúl Pastur asegura que para él asumir la dirección del equipo "es un reto porque no tengo ninguna experiencia en la categoría, pero las circunstancias son las que son. Se han barajado otras alternativas que pudieran ser mejores, pero no han salido. Entiendo que las expectativas no sean muy altas, pero con humildad y trabajo voy a intentar darle la vuelta a esto con el trabajo de toda la plantilla".