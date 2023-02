De suplente de Essien al Marino: la historia de Nazim, jugador nacido en Azerbaiyan que ahora juega en Asturias

«En Azerbaiyán hay mucho dinero invertido en el fútbol, pero para los jóvenes es muy difícil llegar al primer equipo. En mi puesto jugaba Michael Essien y después, cuando cambie de conjunto, estaba Keisuke Honda». Aunque Nazim Mammadzade habla con un llamativo acento argentino, su pasaporte dice todo lo contrario sobre él. El nuevo jugador del Marino, que llegó en el mercado invernal procedente del Moralo, es un auténtico trotamundos: se formó a nivel futbolístico en Azerbaiyán, su país de nacimiento, militó durante una temporada en un equipo de Macedonia donde sufrió impagos y, tras esa experiencia, hizo las maletas para jugar en Cáceres. Ahora, con los ojos puestos en su boda, que se celebra en junio, solo tiene palabras de elogio para Luanco. «Estoy muy bien aquí. Es un pueblo pequeño y tranquilo, me gusta», señala el defensa, que espera poder vestir la camiseta gozoniega durante varios años.

«Empecé con el fútbol por mi padre. En mi país el fútbol no es el deporte principal, lo normal es que los niños quieran hacer boxeo o artes marciales. Yo también lo práctique, estuve cinco años haciendo wressling», reconoce Nazim, pero su padre era el fisio de la selección azerbaiyana. «Yo lo acompañaba cuando trabajaba, y me ponía darle patadas a un balón. Uno de los jugadores me vio y le dijo a mi padre que yo tenía algo especial. Desde ese momento empecé con el fútbol», narra el defensa, que pasó por varios equipos del fútbol base de su país.

Esta no es la primera experiencia de Nazim en España. Con 12 años se fue desde Azerbaiyán a Málaga para jugar al fútbol. «Mi tía vivía aquí y probamos en un equipo malagueño. Estuve dos años, pero me tuve que volver a mi casa», explica el jugador, que tras volver a su país consiguió seguir con su carrera, llegando a jugar con la selección sub-21 de Azerbaiyán. Pero, a pesar de su proyección, no consiguió asentarse en el fútbol profesional. «En mi puesto estaba Michael Essien, que ha jugado en el Madrid y en el Chelsea y es campeón de Europa, por lo que tiene estatus de estrella y era imposible quitarle el puesto. En otro equipo donde estuve estaba Honda, que venía del Milan. Hay mucho dinero y pagan muy bien», señala. Y, tras ver esa falta de oportunidades, Nazim decidió volver a hacer las maletas.

«Me fui a hacer la pretemporada al Renova, un equipo de Macedonia, y les gusté, por lo que me acabaron contratando», cuenta el marinista, que aunque su nueva aventura empezó bien, el final fue desastroso. «Acabamos el año quintos, pero el equipo desapareció por problemas de impagos. Iban a pasar de primera división a cuarta», confiesa el azerbaiyano, que ve muchas diferencias entre el fútbol español y el macedonio. «Es un juego mucho más físico y tienen menos calidad que aquí. Además, al ser un país pequeño, no tienen mucho dinero, por lo que los campos eran bastante malos», asegura.

Tras su aventura balcánica, Nazim decidió un paso decisivo en su carrera: fichar por un equipo español. «Contacté con un amigo que juega en Tercera, porque quería buscar algo en España. Mi idea principal era fichar por un equipo de Segunda RFEF, pero por el tema papeles era muy complicado. Un agente me ayudó y me uní al Moralo», afirma el futbolista. Ese agente que le llevo a Cáceres es el mismo que representa a Ben Hamed, exjugador del Marino, y cuando el centrocampista camerunés se marchó al Mérida el azerbaiyano fue el elegido para sustituirle. «Me avisaron que iban a venir a verme jugar, para ver si les gustaba. Tengo que decir que ese día lo hice bastante bien y al final se pudo hacer la operación», indica Nazim, que estará en Luanco como mínimo hasta el verano. Aunque en sus primeros días como jugador del Marino no empezaron de la mejor manera, ya que tuvo una micro rotura en el cuádriceps, el azerbaiyano ya está deseando debutar a las órdenes de Manel Menéndez, aunque la competencia en el centro del campo gozoniego es alta. «Con balón no soy tan bueno como Lora o Pinín. Yo soy un jugador físico, de correr los 90 minutos sin parar», explica Nazim, que se siente más cómodo en un rol más defensivo, lejos de la creación con balón.

«Toda mi vida he jugado como central, pero hace tres años me pasaron al puesto de pivote, de 5, y estoy bastante cómodo», señala el futbolista, que espera certificar lo antes posible la permanencia para, si es posible, «jugar play-off y soñar con el Marino».

«Cada partido que nos queda de aquí final de temporada es una final», no se cansa de repetir Javi Vázquez, técnico del Langreo. Y cada encuentro que pasa su late motiv parece más evidente. Aún faltan trece encuentros para finalizar el campeonato, pero mañana el Langreo tiene un partido clave si quiere mantener sus opciones de permanecer un año más en Segunda RFEF. Los azulgranas visitan la casa del Burgos Promesas, último clasificado de la categoría, con la necesidad imperiosa de volver a las Cuencas con los tres puntos en su casillero si no quieren que el Rayo Cantabria, equipo que marca la zona de play-out, se empiece a escapar.

Las últimas dos derrotas del Langreo están suponiendo una losa para los de Javi Vázquez. Tras cosechar su mejor racha de la temporada, sumando siete puntos de los doce que había en juego, los langreanos han vuelto a caer al pozo. Ante el Marino los azulgranas mostraron una buena versión, pero no pudieron frenar el potencial que tiene al contragolpe los pupilos de Manel Menéndez, pero ante el Compostela se consumó la tragedia. El Langreo tenía que competir en casa, ser un equipo sólido y fiable, y nada de eso se vio en el partido que perdió en Ganzábal ante el conjunto gallego.

El filial burgalés, que por sus cifras es el peor conjunto del grupo, da motivos para soñar a los langreanos. Los muchachos de Alexander Albístegui son el equipo que más goles ha encajado esta temporada, con 38 tantos en contra, y, junto al Laredo, son el ataque más pobre con solo 13 dianas a su favor, lo que ha hecho que desde la jornada 11 sean los poseedores del último cajón de la clasificación. Los burgaleses encajaron en el último partido cuatro tantos del Ourense y, en su último duelo ante un equipo asturiano, el Oviedo Vetusta, también cayó derrotado.

De no conseguir la victoria en Burgos, el Langreo se puede ver envuelto en un gran problema. El Rayo Cantabria, equipo que marca la salvación, se enfrenta al filial del Burgos, penúltimo equipo en la tabla. Si los cántabros consiguen los tres puntos y los langreanos caen en su duelo, la zona de tranquilidad pasaría a estar a nueve puntos. El conjunto gallego suma una victoria en los últimos once encuentros, por lo que la ayuda de los vecinos de comunidad autónoma parece poco probable. Javi Vázquez no puede volverse de vacío si no quiere quedarse a casi diez puntos del gran objetivo.