Jornada clave para dos de los equipos asturianos de Segunda RFEF. El Langreo, equipo que abre el fin de semana, visita este sábado la casa del filial del Burgos (16.30 horas) con la necesidad de volver a ganar si no quiere ver peligrar su salvación. El Avilés recibe el domingo (18.30 horas) en casa al Arenteiro, primer clasificado, en un encuentro en los que los pupilos de Emilio Cañedo quieren obtener los tres puntos para seguir soñando con asaltar el liderato del grupo. Por su parte el Marino recibe el domingo a las 17.00 horas al Guijuelo, conjunto que marcha cuarto pero que visita Luanco en plena crisis de resultados.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

Dudas en la portería. "Al final Álvaro y Davo son dos futbolistas como los otros 20 de la plantilla. Tienen las mismas posibilidades de jugar todos excepto Natalio e Isi Ros, que esta jornada están sancionados".

Posible cambio de esquema por las bajas. "Tenemos que mantener la forma de jugar, el estilo de juego, independientemente del dibujo que utilicemos. Isi Ros y Natalio son futbolistas con recambio dentro de la plantilla, por lo que apostaremos por los jugadores que mejor les sustituyan".

El Arenteiro. "Es el rival que está demostrando más regularidad durante todo el año. Es un equipo muy bien trabajado, compacto y con experiencia".

Un rival valiente. "Creo que el Arenteiro, con la dinámica que tiene y los resultados que está obteniendo, será el equipo reconocible que se está viendo todo el año. Es un conjunto que tiene una fase ofensiva y defensiva muy clara y no creo que cambien eso por jugar en el Suárez Puerta".

En caso de derrota, ¿adiós a la primera plaza? "No pensamos en perder".

El apoyo de la afición. "Es un aliento para nosotros. Estamos en un punto álgido, venimos en buena dinámica, somos un equipo reconocible que lo deja todo y la afición lo aprecia. Estamos en el mejor momento desde que llegamos aquí".

El césped del Suárez Puerta. "Espero que esté mejor. No lo estamos tocando nada y creo que el domingo estará en mejores condiciones que en los últimos partidos".

Manel Menéndez, entrenador del Marino

El Guijuelo. "Es un rival muy complicado, que está demostrando que no es una casualidad que durante todo el año haya estado en la parte alta de la clasificación. Es un equipo difícil, que apenas encaja goles en contra y que maximiza los goles a favor".

La derrota ante el Zamora. "En la primera parte no estuvimos nada bien, el Zamora interpretó mejor el partido. Después del descanso dimos otro aire al partido y tuvimos la fortuna de meter gol rápido. Cuando metimos el segundo los pusimos contra las cuerdas, pero al final ellos anotaron el tercero y perdimos el encuentro".

Fin de la buena racha. "Se nos cortó la racha de tres partidos ganando. El equipo tiene que seguir con la dinámica de la segunda parte ante el Zamora, ese es el camino. Estamos en una buena situación para hacer las cosas bien. Tenemos que seguir con esa línea para continuar puntuando en casa".

Las virtudes del rival. "El Guijuelo tiene jugadores con muy buen pie, como Toti, Cristóbal y Carlos Rubén. Defensivamente han demostrado que son de los equipos más difíciles del grupo, simplemente con un gol les sirve para ganar el partido. Vienen de una racha de cinco partidos sin ganar, pero nosotros tenemos que mirar para nosotros. Debemos seguir creyendo en lo que hacemos para lograr el triunfo y sumar tres puntos que nos acerquen al objetivo".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

El estado anímico del equipo. "El grupo está jodido. Fue un varapalo la derrota en casa ante el Compostera, era muy buen rival pero teníamos las expectativas altas. Al inicio de la semana vi que el equipo está necesitado de redimirse. Nos hemos levantado, y a pesar de que las cosas no van tan bien, insistimos y la semana está yendo muy bien".

Autocrítica y esperanza para el futuro. "Venimos de dos partidos donde no hemos estado muy bien. Hace dos semanas tuvimos otras sensaciones, y aunque es cierto que las características de los rivales no eran las que mejor nos venían, nosotros no hemos estado demasiado bien. A nivel mental hay que pensar que mientras hay vida hay esperanza. Es un reto. Ahora lo difícil es seguir insistiendo y que nadie se venga abajo. Queremos volver a insistir, para seguir trabajando y peleando para soñar y sacar los tres puntos".

Las bajas. "Tenemos a Chus y a Samba con acumulación de tarjetas, el resto están todos disponibles. Cuantos más seamos mejor, así sube el nivel de competitividad y cuantos más recursos tenga como entrenado más fácil y mejor me puedo adaptar a las características del partido".

El filial del Burgos. "Es un equipo que hace un juego mucho más vistoso que el que demuestran sus resultados. Es un conjunto joven, que, aunque tiene sus carencias por la edad de sus jugadores en ningún partido que han perdido han tenido sensación de inferioridad. Han podido obtener muchos más puntos de los que tienen. Es un buen equipo independientemente de lo que diga su clasificación. Además, ahora juegan más liberados, se toman cada día como si fuese el ultimo, como se vio en Ourense. Va a ser una batalla, un partido muy difícil. Ahora mismo la clasificación da igual porque todos los partidos son muy competidos".

De caer derrotas, ¿adiós a la salvación? "Sabemos cómo es fútbol, pero en mi ADN no va el rendirse. Si en el peor de los casos perdemos, el lunes entrenaríamos para volver a competir lo mejor posible. No se sabe cuándo cambian las inercias. Yo me muestro lo más optimista posible, pero todos nos debemos exigir. Pase lo que pase volveremos a entrenar a muerte y si el resultado no es bueno no es el final.