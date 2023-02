Guillermo Arenas vuelve a escena: redebuta hoy ante el Burgos

Empieza la gran odisea de Guillermo Arenas. El técnico ovetense, que no pudo rechazar la llamada del club de su vida, se reestrena hoy a las 20.00 horas con el OCB. El Alimerka Oviedo Baloncesto visita la difícil pista del Burgos, que a pesar de estar en mitad de tabla ahora atraviesa un gran momento de forma, sumando tres victorias consecutivas. Aunque la empresa parece difícil, el carbayón tiene fe en que el viaje por tierras burgalesas sirva para dar el primer paso y conseguir la ansiada salvación.

"Hemos tratado de no meter muchas ideas nuevas", reconoció Arenas, que no quiso llenar la cabeza de sus pupilos nada más aterrizar en Oviedo. "Esta semana ha estado bien. He visto muchas ganas en el equipo, sobre todo en el aspecto defensivo", señaló el técnico, que focalizó su trabajo en la defensa, ya que "las cosas que queremos meter en ataque van a ser más difíciles de implementar". "Lo importante es que están entendiendo los conceptos nuevos", confesó.

Para su redebut, Arenas puede contar con la totalidad de su plantilla, aunque en el último entrenamiento hubo un susto. "Marc Martí sufrió un golpe, pero esperemos que no sea y que pueda estar listo para ayudarnos", comentó el ovetense, que vio al ala-pívot catalán a gran nivel durante toda la semana. "En general ha sido una semana muy positiva. Creo que son conscientes de la entidad del rival y eso les hace estar alerta", manifestó.

"El Burgos es un equipo que este año está yendo de menos a más, pero que posee mucha calidad, sobre todo en las posiciones interiores, donde tiene jugadores determinantes", analizó el carbayón, que destacó el nombre de Rasid Mahalbasic, "jugador que está ayudando al equipo a tener más estabilidad dominando por dentro". Además, el conjunto burgalés se ha reforzado con Luka Rupnik, base que "le da bastantes puntos desde posiciones exteriores, aporta mucho criterio al ataque y hace que el resto de sus compañeros estén mejor sobre la pista". Pero no son solo esos los peligros del Burgos. "Alex López ahora cuenta con menos presencia, pero aun así es capaz de anotar muchos puntos. También cuentan con Eddy Norelia, un viejo conocido para la afición en Oviedo", añadió el entrenador carbayón, que cree que el duelo de "va a ser complicado, con alta intensidad en defensa".

Aunque el Burgos parte con el cartel de favorito, como demuestran sus últimos partidos en casa, con varias victorias holgadas, Arenas confía en las posibilidades de sus jugadores. "No solo nos vale con estar correctos. Tenemos que ir a impedir que hagan ciertas cosas, para que no desarrollen su baloncesto", afirmó el técnico, que quiere evitar que los burgaleses se sientan cómodos, ya que "así irán sacando ventaja y no podremos hacer nada".

"Todos los partidos son una oportunidad y tenemos que pensarlo así", sentenció Arenas, que aunque tiene claro que el partido contra el Burgos va a ser "muy complicado" porque "los de arriba no pueden fallar si quieren tener opciones al ascenso", confía en que el Alimerka Oviedo pueda volver con la victoria a casa.