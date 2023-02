Las cifras que explican la crisis futbolera en Asturias: tres jugadores en Primera, mientras que Navarra tiene 19

El contraste deja mal parada a la región. Asturias ronda el medio millón de habitantes y tiene tres representantes en Primera División, la élite del fútbol. Navarra tiene casi la mitad de población (alrededor de 660.000, según los últimos datos) y 19 futbolistas en la máxima categoría. ¿Los motivos? Varios y amplios. Y una evidencia: el Principado atraviesa una crisis de producción de futbolistas de alto nivel. Atrás quedan los años prolíferos donde jugadores asturianos estaban en los equipos más punteros. Los Villa, Cazorla y Mata como ejemplos más recientes. La tendencia es claramente negativa y descendente desde los últimos años.

En estos momentos solo Dani Martín (Betis), Gragera (Espanyol) y Meré (Cádiz) llevan la bandera de Asturias por Primera División. Los dos últimos llegaron en el mercado de invierno. Es decir, antes de enero solo estaba Martín. Ninguno de ellos es titular. Hay otro asturiano, Diego López, que jugó nueve minutos con el Valencia, pero pertenece a su filial. Echando la vista hacia atrás los números caen año a año salvo en la temporada anterior, la 2021/2022, donde había dos jugadores: Dani Martín y José Ángel. Es la única pequeña subida en los últimos años, claramente de declive.

En la 2020/2021 había cinco jugadores y en las anteriores, la 2019/2020 y la 2018/2019, seis. Ahora hay la mitad. Antes del último descenso del Sporting de los guajes, la cifra de asturianos se disparaba. Después empezó a caer en picado. Las cifras desmenuzadas apuntan a lo que ya se intuye desde fuera: la pujanza de comunidades como País Vasco, Madrid o Cataluña, muchos más grandes que Asturias y superiores en poderío económico.

El Principado, por una cuestión de tamaño, tiene complicado competir futbolísticamente con esos territorios. Pero el problema para la región es que ahora otras comunidades con menos habitantes y arraigo en el fútbol le han adelantado a velocidad del rayo. Extremadura, por ejemplo, tiene algo más de población que Asturias, poquísima tradición futbolera en la élite y en estos momentos aporta cuatro futbolistas, uno más que el Principado. Asturias solo vence a La Rioja, que tiene un jugador, e iguala con Cantabria, su vecina. Pero ninguna anomalía tan clara como en el caso navarro, uno de los viveros del fútbol español.

¿Qué explica que una región como el Principado, con dos equipos históricos y canteras prolíferas, esté a la cola? Hay varios factores.

Eugenio Prieto fue presidente del Oviedo en los noventa, con el equipo azul en Primera División. Como directivo, destacó por su gusto por el fútbol base y su especial atención a las promesas. Conocía a cualquier jugador de las inferiores y negociaba personalmente con los padres de los futbolistas que le interesaban. Para Prieto, los motivos del declive de la Asturias futbolera son claves. "El factor esencial, aunque no el único, es que el fútbol dio un cambio total, nos pilló desprevenidos y el Oviedo y el Sporting ya no están en Primera, que obviamente tumba todas las cifras".

Según Prieto, las canteras no se cuidan en Asturias como se debe, de ahí que salgan menos jugadores. "Hay que hacer pronto contrato a los chavales. En mi época los firmábamos con 16 años si hacía falta, para que lleguen lo antes posible. Y sobre todo, trabajar mejor la captación de talentos, porque es evidente que hubo variaciones en las metodologías de las canteras y Asturias probablemente se ha quedado atrás", sostiene el expresidente azul, que da su fórmula. "Buenos entrenadores, estar pendiente de la cantera y no dejar a los padres tocar mucho", explica el expresidente azul.

La del Sporting, con sede en Mareo, es tradicionalmente una de las grandes canteras del fútbol español. De ahí salieron talentos como Villa o Luis Enrique, representantes asturianos en los años de bonanza futbolera. Eloy Olaya, exjugador, fue secretario técnico del Sporting entre 2000 y 2006 y tuvo mucha participación en la gestión de la cantera. En su opinión, la falta de asturianos en la élite se debe a la poca competitividad. En su época tener solo tres, como ahora, era impensable. "Ahora, para llegar a Primera el nivel que se requiere es muy elevado, mucho más que antes. Tienes que ser bueno en lo técnico, como siempre, pero también en lo físico, donde hay un salto tremendo. El que no se adapta, no llega a la élite", asegura Olaya. "Es obvio que la región no está en su mejor momento y eso se traduce en el deporte. Es una pena. Si el Sporting o el Ovido estuviesen en Primera habría más jugadores, pero es que incluso estando más arriba en Segunda seguro que aportarían más. No es lo mismo luchar por el play-off que estar jugándose el descenso". Olaya fue testigo directo de cómo explotó Villa en Primera, de la mano del Zaragoza. "Es otro ejemplo de que también hay que apostar por los jugadores, si no...". Prieto y Olaya coinciden en lo que desean para la región: "Que vengan tiempos mejores, también en el fútbol".