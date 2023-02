Un ensayo que cumple 25 años: una historia del rugby asturiano

"Venga, sacad los carnets, que se vea que somos fundadores", señala Ángel Campa, "Gelo", nada más empezar la reunión. "Mira, yo tengo tres consecutivos, del 26 al 28", destaca Víctor Arbesuk, que echa mano a la cartera para enseñarlos. "Anda, seguro que has hecho trampas para tenerlos, a mí no me engañas", le responde Isra Heres, que tenía ganas de reunirse con los que fueron sus compañeros en los inicios del Belenos.

"¿Os acordáis de la reunión que hicimos hace 25 años? Ha cambiado tanto el bar como nosotros", señala Mario Hidalgo, que explica que la reunión que se hizo en la época fue en el sótano del bar La Graña, local que, al igual que los protagonistas del nacimiento del club avilesino, ha sufrido un gran cambio. "Quién diría que después de tanto tiempo íbamos a volver aquí", tercia Rodrigo Pavo. Y es que, atendiendo a la llamada de LA NUEVA ESPAÑA, varios de los treinta y cinco fundadores del Belenos se reúnen en el mismo lugar donde en 1998, hace ya 25 años, se pusieron los cimientos de lo que ahora es uno de los pilares del deporte avilesino "Pablo Avello, que era el más adulto, y Alejandro Ribot venían de vivir una situación parecida en un equipo madrileño y fueron los que nos animaron a dar el paso", explica Felipe Blanco, presidente del Belenos, cuando rememora los inicios del club avilesino. "Que te cuente que él, que votó en contra de crear el equipo", bromea José Manuel Martínez, "Lito", otro de los fundadores del club. "Era un salto al vacío. Hace 25 años formábamos parte de la Atlética Avilesina y queríamos tener más poder de decisión, porque no pudimos jugar la fase de ascenso a Primera Nacional por falta de dinero", explica el actual presidente, que en aquel momento era uno de los más jóvenes en la reunión de los 35 que fundaron el actual Belenos. Sin escudo, sin camiseta, sin estadio y sin colores, pero con una idea clara: seguir con su sueño, jugar al rugby. Después de tomar la decisión, llegó el momento de planificar su nuevo futuro. El Belenos tuvo que abandonar el campo en el que jugaban hasta entonces, el Suárez Puerta, para mudarse a los campos de arena de Las Arobias. "Pusimos la sede social del equipo en el taller de Manuel Ángel Heres, Mecanizados Néster. Ahí fue donde poco a poco se empezó a gestar todo el club", continúa Blanco. A la hora de tomar decisiones todo se realizó de manera popular e involucrando a todos. "Lo que teníamos claro es que, aunque nosotros somos de Avilés, no queríamos una simbología solo de esta zona. Queríamos algo para toda Asturias y con elementos mitológicos, como se puede ver en el escudo", señala el presidente que, junto a sus compañeros, tuvo que empezar este camino lejos de tierras avilesinas. "Nos acogió el Ayuntamiento de Castrillón porque aquí no tenían las instalaciones necesarias para nosotros", recuerda. No fue hasta el 2004 cuando el Belenos volvió a la tierra que le vio nacer y donde, con el tiempo, acabó estableciéndose. "Hay que agradecer la labor de Román Álvarez, concejal de Deportes de la época, porque nos ayudó mucho para que pudiésemos regresar", sigue Blanco. En ese año el Ayuntamiento de Avilés concedió al club la que en la actualidad sigue siendo su casa, el Muro de Zaro. Instalados en la Villa del Adelantado, el club blanquiazul encontró la estabilidad necesaria para seguir creciendo. En 2008 consiguieron hacerse por primera vez con el trofeo de Primera Nacional y, a pesar de que su aventura en División de Honor B fue efímera, supuso un gran paso en el crecimiento del club. Pero aunque el club durante estos 25 años de historia ha ido siempre hacia arriba, llegando a debutar esta temporada en la máxima categoría, Felipe Blanco tiene claro cuál fue el mejor momento de toda la trayectoria del club. "El día en el que decidimos crear la cantera es el momento del que nos sentimos más orgullosos. Para nosotros es fundamental", destaca. Hasta el 2004, el Belenos solo contaba con el primer equipo, pero el propio Blanco fue el encargado de crear las bases. "Lo que queremos es dejar un legado en Avilés, nosotros tuvimos nuestra etapa de jugadores, pero creíamos que el resto de avilesinos debían tener la oportunidad de poder jugar al rugby y para ello creamos las divisiones inferiores. Queríamos que nuestros hijos también pudiesen formar parte del Belenos", confiesa. Aunque ahora hay más canas que en 1998, el buen ambiente se mantiene dentro del Belenos. "El cambio ha sido brutal en todos los sentidos, hasta en este bar", bromea Blanco, que ni en sus mejores sueños pensaba que, un cuarto de siglo más tarde, el club avilesino iba a estar en la situación actual. "Sinceramente, en aquel momento nuestra intención no era crear una entidad como esta. Nosotros queríamos seguir pasándolo bien", confiesa alguien que sigue manteniendo una relación excelente con todos los fundadores del Belenos. "Seguimos estando todos muy relacionados. Esta es la familia que hemos elegido. Si les ves, todos seguimos metidos dentro del club. Para mí es un orgullo. Nos conocimos en los 90 y la intención es seguir otros 25 años más", sentencia Blanco, que se pone objetivos para el próximo aniversario: "Queremos que el Belenos sea un equipo consolidado como hasta ahora y que tenga arraigo con Avilés. Nuestra intención es ayudar a la sociedad y convertirnos en una referencia tanto para la ciudad como para las familias. Ojalá para los 50 años nuestros nietos luzcan los colores del Belenos".