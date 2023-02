La noche asturiana de la radio deportiva de España

No es sencillo conseguir liderar un programa en la competitiva radio deportiva de la noche de los domingos. Tampoco es fácil que se dé la casualidad de que sean asturianos quienes lo hagan desde cadenas como Cope, Ser, Onda Cero y Radio Marca. La cosa es aún más complicada si, además, se da que se trata de cuatro reconocidos sportinguistas. Pedro Pablo Parrado, Juanma Castaño, Antón Meana y Edu Pidal coinciden hoy al frente de sus respectivos programas en un hecho de difícil precedente. "Demuestra que Asturias es una gran escuela de radio", subrayan.

Horas después de que el Sporting dispute su partido en Andorra, cuatro de las voces asturianas y sportinguistas más reconocidas del periodismo español encenderán sus micrófonos para competir en la jornada con más fútbol en la radio. Los cuatro representan generaciones diferentes y tienen, en algún caso, un curioso vínculo que les une más allá de sus raíces. "Fui de los que abrí la brecha en la radio española, en la Ser, en Madrid. Imagínese qué era estar ahí, en los años setenta, con 24 o 25 años", comenta Pedro Pablo Parrado. El gijonés, veterano de las ondas, ha llevado su histórico "Goles" a Radio Marca, donde se ha hecho cargo este año del programa de la noche. "Me emociona y me da mucha satisfacción. Es un privilegio y un lujo", añade sobre el hecho de coincidir en parrilla con otros tres asturianos en las ondas.

Parrado ha sido una referencia para muchos y también una de las personas que, cuenta, quiso llevarse a Madrid a Juanma Castaño cuando le escuchó en Ser Gijón. "Era muy radiero, me gustaba. Entonces yo estaba en Radio España y quise ficharle. Al final se lo llevó Paco González", detalla. Juanma encabeza ahora "El Partidazo de Cope", en la Cadena Cope, consolidado entre los más escuchados en todo el país. "Siempre me gustó ayudar a los asturianos. Sí traje a Madrid a Gaspar Rosety y también posicioné un poquito a Pipi Estrada. Entonces nos conocíamos todos", explica. También conoce bien a "Carlitos", el padre de Antón Meana, quien esta noche tomará las riendas de otro gigante de la información deportiva, "El Larguero", en la Cadena Ser, junto a Carlos Fité. "Fueron juntos al instituto Jovellanos. Desde que era niño, con Parrado convertido ya una estrella en ‘Goles’, mi padre me lleva recordando el viaje de estudios que hicieron juntos a Mallorca", recuerda Antón.

Él, Antón, tiene palabras de elogio para sus compañeros y para otros muchos "a los que, de alguna manera, hemos ido recogiendo el testigo". "Que coincidamos cuatro periodistas asturianos presentando a la vez un programa nocturno después de una jornada de Liga importante demuestra la buena salud de la radio deportiva asturiana, lo importante que es el periodismo en nuestra región, y la herencia que nos ha dejado gente como Gaspar Rosety, Manfredo Álvarez, Pipi Estrada y Osvaldo Menéndez", subraya el gijonés. "Pero lo que me parece increíble, no es sólo que seamos cuatro asturianos los que coincidimos, ¡es que encima somos del Sporting!", remarca, locuaz.

El que ha ido tomando el testigo en Onda Cero de un mito como el ya retirado José Ramón de la Morena es el llanisco Edu Pidal, quien hoy volverá a estar a los mandos del mítico "Radioestadio", en su edición de noche. "En la profesión se comenta que parece que en todos los sitios hay un asturiano. Pues mucho más en el periodismo deportivo", destaca. Le gusta subrayar que, "al igual que Juanma y Antón, salí de la cantera de Ser Gijón, aunque nunca coincidimos en la misma redacción". Con Meana ha compartido años de reporteros cubriendo "grandes eventos como finales de Liga de Campeones. De Parrado me han hablado muchos compañeros como Bustillo o De la Morena. Creo que todos, allá donde vayamos, presumimos de Asturias, de ser asturianos y de ser sportinguistas".