Pikachu, un pulpo y Alf se citan en el Suárez Puerta

Los aficionados que ayer fueron al Suárez Puerta no podían contener la risa al mirar al palco presidencial. Al lado de Diego Baeza, presidente del Avilés, se sentaba un pulpo "gallego", como reconocía Argimiro Marnotes, máximo dirigente del Arenteiro y las piernas que se escondían detrás de su peculiar disfraz. "Todos los domingos de carnaval me disfrazo de algo diferente, es la costumbre", reconocía el gallego, rival ayer de los avilesinos, animado por el ambiente festivo que se vio en el coliseo blanquiazul. "Da gusto venir a campos así. El año pasado ya estuve, pero este año se ve a la gente más animada", destacó.

Marnotes no era el único que poblaba las gradas del Suárez Puerta disfrazado. Al coincidir el encuentro ante el Arenteiro con el Antroxu, muchos aficionados se animaron a conjuntar su bufanda del equipo con un disfraz. "Hay un ambiente espectacular. Parece esto un equipo de Segunda División", asegura Adrián Vera, que junto a su hijo, también llamado Adrián, se animaron a disfrutar, transformados en Mario Bros, de la "fan zone" creada por el club para amenizar la previa del encuentro. "La gente está muy motivada con el equipo. Es normal que cada vez venga al campo más gente", señaló Lucía Sobrido, que asiste al encuentro con toda su familia.

"El sábado no salimos al carnaval para guardar fuerzas para hoy (por ayer)", aseguraban Juan Ramón Alonso y Keki Sánchez. "La idea de venir disfrazados fue de Keki, que en estas fechas sale disfrazado hasta a comprar el pan", bromeaba a Alonso sobre su amigo, ataviado con un disfraz de pato. "Es una vez al año, si no aprovechó ahora luego hay que esperar mucho", terciaba Keki Sánchez, motivado por el gran ambiente que había en el campo. "Tengo muchas ganas de ver a Davo, que por suerte se ha recuperado", reconocía Javier Artime, que solo tenía palabras de elogio hacía su jugador favorito al igual que su hermano Daniel, que se mostraba encantado por la dinámica del equipo en casa y quería aprovechar para lucir su look de payaso en la zona de animación.

"Todos los años venimos disfrazados al estadio, es ya una tradición para nosotros. En Halloween también lo hacemos", confesaba Luis Macías, que junto a su hijo Enol, rebosaba felicidad con su disfraz de Pikachu. "El club está teniendo grandes ideas para que los aficionados estemos más presentes", destacó Macías, que fue parte de la comitiva que acompañó al Avilés en su último desplazamiento a Torrelavega. "Estoy muy contento con cómo va el equipo, es genial", sentenció Enol en el día en el que un pulpo, Alf y Pikachu fueron por un día seguidores del Avilés… Y del Arenteiro.