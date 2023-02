Enol vale una victoria: crónica del Vetusta

Remontada por todo lo alto del Real Oviedo Vetusta, que sumó ayer tres puntos muy importantes y marcados por el trabajo y sufrimiento ante el Ourense. La aparición de Enol en la segunda mitad fue determinante para el devenir del choque, ya que fue el autor de los dos goles y cerró de esta forma una actuación estelar solo dos días después de debutar con el primer equipo ante el Cartagena, cuando salió en la segunda parte.

Entró bien en el partido el filial del Oviedo, y ya bien pronto dispuso de ocasiones para abrir la lata tras desplegar un buen juego y sentirse bien cómodo sobre el tapete. Pese a todo ello, el guion cambió radicalmente a los pocos minutos y en el minuto 18 sería el Ourense quien vio primero portería por mediación de Gabri Palmás. Fue un jarro de agua fría para los visitantes, que además veían como Izan tenía que ser sustituido por Iván, después de un lance del juego que le impidió continuar.

A partir de ese momento el ritmo del partido decayó y apenas se vivieron ocasiones muy claras de peligro, aunque sí que es cierto que fue el Vetusta quien más lo intentó con algunas aproximaciones hacia la portería de Marqueta.

Una vez dio comienzo la reanudación, Jaime quiso mover cosas del equipo y dio entrada a Enol para tener más presencia en área. Y así fue. En el minuto 58, tras una buena jugada de los ovetenses, el delantero batió a Marqueta con un fuerte lanzamiento desde la frontal. Fueron los mejores momentos del filial, que se mostraba con ideas cada vez que pisaba el área contraria y se lanzaba al ataque con bastante frecuencia, hasta tal punto que Mario Fuente tuvo el 1-2 en una nueva ocasión, pero el balón se fue a la cruceta.

Aun así, el tanto de la remontada debería esperar y se produjo desde los once metros cuando el colegiado señaló pena máxima y Enol, muy convencido, no perdonó, certificando su doblete. Ya en los últimos compases se vivieron constantes idas y venidas, y con los locales lanzados al ataque, fruto de la necesidad por igualar el marcador. En cambio, el Vetusta estuvo serio en defensa y pudo ampliar la renta en el luminoso en alguna acción al contragolpe, en donde no tuvo suerte en los metros finales.

Sin tiempo para más, se confirmaron tres nuevos puntos importantes para el Real Oviedo Vetusta, que vuelve a la senda del triunfo y recupera las buenas sensaciones que venía completando. El conjunto de la capital del Principado recibirá la próxima jornada al Real Avilés en El Requexón en un partido de rivalidad regional.