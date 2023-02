Bruno quiere elevar al Llanes: El central, que trabaja de conductor del funicular de Bulnes, marcó el gol de la victoria ante L’Entregu

A Bruno Cué (Llanes, 30 años) el fútbol le da de todo menos de comer. El central lleva diez años defendiendo la camiseta del Llanes, de donde es oriundo, es uno de sus capitanes y el domingo, además, hizo algo poco habitual para él: marcar el gol de la victoria (1-0) ante L’Entregu, equipo que ocupa las posiciones de promoción de ascenso que los verdiblancos sueñan con alcanzar. "El año que más goles metí creo que fueron cuatro, este año metí uno hace tres semanas, pero fue en propia puerta, así que el del domingo me sirve para equilibrar la balanza", explica con humor el futbolista llanisco desde su puesto de trabajo, nada menos que el funicular de Bulnes, del que es uno de los conductores.

El futbolista del Llanes vive ahora en Carreña de Cabrales, muy cerca de su lugar de trabajo, y se desplaza a entrenarse a Llanes junto a otros futbolistas que viven por esa zona. Y es que el conjunto verdiblanco ha logrado acumular en la plantilla a muchos jugadores del ala oriental, algo que facilita las cosas. "Los tres capitanes, Genaro, Gael y yo, somos de Llanes, el entrenador (Luis Arturo) también, vive al lado del campo, en total mínimo ocho o diez somos de Llanes, es importante porque estamos a una hora de Gijón y a otra de Oviedo y hay que tirar de la cantera tanto por un tema económico como para que los chavales vean que se cuenta con ellos", explica.

Pero además de futbolistas de la zona, Bruno cuenta que en Llanes son un grupo de "amigos". "Hay buen ambiente, buen vestuario, y eso es lo más importante para ir con ganas a entrenarse, esto no deja de ser un equipo amateur. Hubo años en que no era así y costaba más bajar a entrenarse, pero ahora es ir a ver a los amigos", cuenta. Un grupo de colegas que en las últimas temporadas siempre ha estado o en promoción de ascenso o rondando esos puestos, igual que esta temporada, en la que están a solo cinco puntos tras un mal inicio. "Para equipos como el nuestro no hay obligación de llegar a la promoción, lo primero es salvarse, pero una vez logrado siempre aspiras a más", reconoce Bruno.

Este Llanes en el que tan a gusto se siente Bruno es posible gracias a que se juntó "una buena hornada de cinco o seis jugadores que salimos de la casa y llevar tanto tiempo juntos ayuda", explica el central, que reconoce que le gustaría ser centrocampista, aunque "con tal de jugar, como si me ponen de portero". Y así, en familia, tras conducir el funicular que enlaza las localidades Poncebos y Bulnes, en Cabrales, en medio de un paraíso natural, Bruno se entrena con la ilusión de elevar también al Llanes. De momento, a ver si logran acabar entre los cinco primeros.