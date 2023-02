"Queremos el oro en el 4x400 del Europeo", dice el gijonés Iñaki Cañal

España tiene la mejor generación de su historia en los 400 metros lisos y uno de los componentes más ilustres dentro de ella es un asturiano, el gijonés Iñaki Cañal, de 25 años, que el domingo batió su mejor marca personal en el campeonato de España de pista cubierta, con un tiempo de 45.89, bajando así por primera vez de 46 segundos y logrando la medalla de plata y la clasificación para el campeonato de Europa de pista cubierta que se celebrará en Estambul entre los días 2 y 5 de marzo. El único que corrió más rápido que Cañal fue Óscar Husillos, que batió su propio récord de España, parando el reloj en 45.58.

"La medalla es lo menos importante", explica Cañal desde Madrid, donde mañana participará en el Meeting Villa de Madrid, última prueba antes del Europeo. "Las sensaciones son muy buenas, llegué con más base que el anterior, hemos buscado picos de forma para este campeonato y, aunque no me gusta mucho hablar de marcas, sí que me veía capaz de bajar de los 46 segundos", añade el atleta, que reconoce que lo más importante era estar en el Europeo: "El objetivo era la clasificación".

El reto en Estambul es doble, por un lado está el suyo individual pero, sobre todo, está el que tiene el equipo español de relevos 4x400, con el que quieren llegar a lo más alto: "En el aspecto individual quiero pasar el mayor número de rondas que sea posible, sin ponerme límites, ver hasta dónde puedo llegar. En cuanto al relevo, creo que nos merecemos un título y queremos ver si nos traemos el oro. En el penúltimo Europeo fuimos plata, fuimos subcampeones del Mundo, cuartos en el último Europeo y queremos dar un pasito más para conseguir lo que nos falta".

Unos resultados espectaculares que hablan del buen momento por el que atraviesa el atletismo español, sobre todo en pruebas de velocidad y medio fondo, algo que Cañal explica que no es por casualidad: "Se está haciendo un grandísimo trabajo con los atletas, por parte de sus entrenadores y de la Federación, un trabajo que está dando sus resultados ahora, pero que también se verá en el futuro. En categorías inferiores viene gente pisando fuerte, muchos que no son sénior y son capaces de medirse con atletas de categoría absoluta".

Cañal, fisioterapeuta de profesión, labor que ejerció la pasada temporada en el UP Langreo, sigue viviendo en Asturias, donde se entrena a las órdenes de Pedro Pablo Nolet, con el que dice formar "un binomio" y al que reconoce que este gran resultado "también es culpa suya". Desde Asturias vive lo que considera "una generación dorada" en el atletismo español: "Como en todas las federaciones, hay talones de Aquiles, en este caso los concursos, que no están saliendo tan bien, pero dentro de lo que cabe en las competiciones internacionales el atletismo español está en un buen momento". Una buena época que no tiene reflejo en la región: "En Asturias no está tan bien el atletismo, no se fomenta la ilusión desde la Federación, se necesita algo más, viajar, ver cómo trabajan en otros sitios y que no hay color; es una cuestión de implicación, pero no solo de la Federación, también de las instituciones públicas porque el atletismo en Asturias cojea y bastante".

Pero Cañal, desde ahora, ya solo piensa el Europeo, donde buscará el oro con unos compañeros que, además, son amigos. "En el equipo español de relevos hemos compartido muchas horas, mucho tiempo en competiciones y aparte de ser rivales existe ese vínculo de amistad", explica el gijonés. Entre ellos, Óscar Husillos es un líder. "Esté volviendo al nivel que le llevó a lo más alto y es un suerte tenerlo aquí", dice Cañal, que se encuentra en un momento dulce de su carrera, sin que las lesiones le frenen y con el objetivo de correr cada vez más rápido.