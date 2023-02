Cabeza anuncia un "fin de ciclo" y dejará el Motive.co a final de campaña

Cristina Cabeza no continuará dirigiendo al Motive.co Gijón la próxima temporada. El club gijonés confirmó ayer la marcha de su entrenadora mediada la temporada. Son "motivos personales y valorando un fin de ciclo" los que llevan a la actual entrenadora a no continuar al frente del equipo, según la nota hecha pública. La directiva considera los tres años de Cabeza como "deportivamente satisfactorios e históricos para el Balonmano La Calzada". La propia entrenadora ha declinado hacer declaraciones sobre el tema aduciendo que "hay un partido muy importante mañana (por hoy) y luego me voy a la selección".

El Motive.co Gijón ha decidido hacer público este hecho para salir al paso de los rumores y después de que Cristina Cabeza lo comunicara a la plantilla en el entrenamiento del pasado lunes. La noticia sale a la luz en un momento muy delicado de la temporada, en la que aún quedan objetivos deportivos por los que luchar como la clasificación para el play-off por el título o la fase final de la Copa de la Reina, para la que el equipo se ha clasificado y que se disputará en Málaga el mes de abril. Hay que recordar que Cristina Cabeza compatibiliza ser entrenadora del Motive.co Gijón con ser seleccionadora nacional juvenil, cargo para la que fue recientemente elegida tras su gran labor en la selección promesa. Precisamente esa función de seleccionadora juvenil es la que ha llevado a adelantar a hoy el partido ante el Bera Bera que se debería jugar el próximo sábado. Para la presidenta del club gijonés, Manoli Fernández, "ahora mismo lo más importante es cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado. El primero, meternos en la fase final de la Copa de la Reina, ya se ha conseguido, y el otro es quedar entre los ocho primeros". Manoli reconoce que "la decisión que ha tomado Cristina nos ha sentado como un jarro de agua fría, pero hay que acabar la temporada. En eso estamos en la misma sintonía". La presidenta es consciente de que "Cristina está atravesando un mal momento a nivel personal y su situación en Gijón no es lo que mejor le viene a ella. Ella me llama el domingo para decirme que no va a renovar. Esto surge ahora porque estamos iniciando las conversaciones de cara a la próxima temporada y con la primera que hablamos fue con ella porque nuestra intención es que estuviera aquí por lo menos cinco temporadas para que pudiera dar un relevo sensato a otras personas. Ella tomó esa decisión y por supuesto la respetamos". Ahora urge encontrar nuevo entrenador "para que ayude a la formación de la plantilla porque es ahora cuando se hacen esas cosas". De hecho, ya ha habido algunas conversaciones con jugadoras tendentes a lograr su continuidad en el equipo. Ese "relevo sensato" del que habla la presidenta señalaba a Marizza Faría como posible sucesora de Cristina Cabeza, pero Manoli Fernández asegura que "no se va a acelerar" el proceso. Piensa en ella a más largo plazo, pero ahora Marizza tiene contrato y compromiso con la selección de Paraguay y no es posible compaginar ambos cargos. Marizza no jugará la próxima temporada, pero la intención del club es de que se haga cargo de toda la estructura de base, de la que ahora se estaba responsabilizando la propia presidenta. "Habrá que ponerse a pensar qué persona puede sumarse al proyecto", señala la presidenta. Al margen de esta situación imprevista, y ante la lesión de larga duración de Raquel Álvarez, la directiva está negociando la incorporación de otra portera. Salvo contratiempo no esperado, la elegida es la portera del Siero Deportivo Aida Fernández, una guardameta también muy joven pero de gran proyección, "similar a Lucía Alonso", según Manoli, y que podría incorporarse al equipo en fechas próximas. Un mal momento para recibir al líder

El Motive.co Gijón recibe a las 20 horas de hoy al líder destacado de la categoría, el Bera Bera de San Sebastián. Y lo hace en un momento delicado, en el que el equipo lleva tres derrotas consecutivas y ha sido eliminado de la EHF European Cup. El que se haya hecho pública la no continuidad de la entrenadora al frente del equipo la próxima temporada tampoco ayuda a que el partido se afronte en las mejores condiciones. El Bera Bera llega al pabellón de La Arena como primer clasificado destacado, con seis puntos de diferencia sobre el segundo y con solo una derrota y un empate en toda la temporada. Por contra, las gijonesas reciben a las donostiarras sin poder contar con Raquel ni Cecilia y con Novovic entre algodones, algo que la convierte en seria duda.