El Telecable amarra el triunfo ante el Liceo con una salida arrolladora

Extraño partido el disputado ayer entre el Telecable Gijón y el Liceo Coruña. Se marcaron seis goles, victoria gijonesas por 4-2, pero cuatro de esos goles se anotaron en los primeros cinco minutos de partido.

El Telecable no tardó ni un minuto en adelantarse en el marcador con un gol obra de Marta Piquero. Sin apenas tiempo para recuperarse de este golpe, el Liceo encajó el segundo en el minuto siguiente, obra en esta ocasión de Nuria Almeida. La circunstancia se repitió un minuto más tarde y el marcador reflejaba ya un 3-0 favorable a las locales, que encarrilaban el partido mucho antes de los esperado porque el Liceo es un rival que no se les da precisamente bien. No acabó aquí la cosa, porque antes del minuto cinco Marta Piquero había marcado el segundo suyo y cuarto para su equipo. A partir de aquí todo cambió porque el festival de goles cesó. No hubo más antes del descanso , aunque el dominio local fue notable y hubo ocasiones en ambas porterías.

Tras la reanudación se mantuvo el dominio del Telecable Gijón pero sin el acierto del inicio del encuentro porque la portera del conjunto gallego detuvo todo lo que llegó. Fue entonces cuando el Liceo logró marcar su primer gol, obra de la asturiana Alba Garrote también pronto, ya que solo habían transcurrido seis minutos de la segunda parte. Mediada esta segunda mitad las gijonesas se quedaron en inferioridad en el campo tras la tarjeta azul recibida por Sara Lolo. La consabida falta directa es lanzada por la asturiana Alba Garrote pero detuvo bien Fernanda Hidalgo.

El Liceo volvió a marcar a poco del final del encuentro por mediación de Lucía Paz, que establecía el 4-2 definitivo.

El Telecable Gijón no tiene apenas descanso porque al mediodía del domingo jugará en la pista del Sant Cugat en busca de una nueva victoria.