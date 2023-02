El Avilés visita este domingo a las 12.00 horas la casa del Oviedo Vetusta, en un encuentro que mide frente a frente a dos de los equipos asturianos más en forma del momento. Además, el Marino visita a las 12.30 horas la casa del Lugo B, penúltimo clasificado, y el Langreo vuelve a jugarse la vida en el Ganzábal a las 17.00 horas ante el Ourense, equipo que se está jugando la vida.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés

El empate ante el Guijuelo. "Creo que perdimos dos puntos. Es verdad que las sensaciones fueron buenas, tanto de intensidad como de juego, pero queremos ganar siempre y es lo que pretendemos".

La evolución del Vetusta. "Es un equipo con una progresión tremenda, tanto a nivel táctico como a nivel de preparación física tienen un nivel altísimo. Todo ello es fruto del trabajo y del progreso de toda la temporada".

El partido del domingo. "El Vetusta es un rival que tiene a nivel táctico muchos argumentos. Además, a nivel físico está muy bien preparado y tiene gente de mucha calidad en todas las líneas".

Su regreso al Requexón. "Es un aliciente más de cara al partido. Al final yo me eduqué y crié ahí. Quiero representarme con el Avilés de la mejor forma posible, ganando".

El sustituto de Primo. "A día de hoy tenemos 21 futbolistas capacitados para jugar. Primero tengo que escoger a 18 para hacer la convocatoria, que es muy complicado viendo el ritmo de los entrenamientos, y a partir ahí decidiremos cuales son los once mejores para el domingo. Debemos saber que donde marcamos la diferencia es con los cinco cambios, porque tienen un nivel altísimo".

La polémica con las entradas. "Es lógico, porque si conocemos las instalaciones no hay capacidad para mucho más. Es una pena que no nos pueda acompañar más gente, porque en otras circunstancias seguramente sería un partido mucho más bonito, con mucha más gente".

Manel Menéndez, entrenador del Marino

El Lugo B. "Es uno de los equipos que más me gustan de la categoría. Creo que hacen muchas cosas bien, aunque es verdad que los resultados no les están acompañando. Eso no nos tiene que llevar a engaño, juegan muy bien. Tienen muchos mecanismos, sobre todo ofensivos, y te hacen correr muchísimo por el talento de sus jugadores".

El empate ante el Guijuelo. "Estamos haciendo un inicio de segunda vuelta muy bueno, tenemos que seguir en esa línea. El otro día empatamos en casa, pero merecimos bastante más. Hicimos un partido muy completo, aunque la única ocasión que tuvieron nos la meten, tenemos que aprender de todo esto".

Jugar fuera de casa. "Va a ser complicado. Jugamos en un escenario como el Anxo Carro, con un césped en muy buenas condiciones, que les beneficia más a ellos. Nosotros somos un equipo que no se nos valora el trabajo con balón, pero intentaremos contrarrestar su juego asociativo y aprovechar nuestras virtudes y la dinámica positiva que tenemos. Cada vez vamos a más y el equipo está más confiado. Queremos ganar en Lugo para acercarnos a la permanencia y estar más tranquilos en la clasificación".

Javi Vázquez, entrenador del Langreo

La semana de trabajo. "El equipo está siendo capaz de levantarse cada semana. Se agradece de haber cosechado los tres puntos la pasada jornada. La semana está yendo muy, muy bien, pero no varía de la semana pasada, el equipo entrena de diez".

El domingo, otra final. "Llevamos jugando finales un tiempo, por lo que esta es una más de las 12 que nos quedan. Nos queremos focalizar solo en este partido, estamos con muchas ganas de dar una alegría. Si somos capaces de ganar metemos al Ourense abajo en la pelea. Estamos con muchas ganas de poder competir y conseguir los 3 puntos en casa".

La lesión de Homet. "Todavía no sabemos los resultados de las pruebas, pero esta semana no se ha entrenado. Veremos a ver si puede competir en lo que queda de año".

El Ourense. "Desde hace unos cuantos partidos cambió su idea de juego. Ahora con un cuadro aguerrido, que compite muy bien y comete muy pocos errores. A raíz del cambio han sacado buenos resultados y es la línea que están siguiendo. Han conseguido una dinámica positiva que les permitió salir de los puestos de abajo".

El apoyo del Ganzábal. "Es una de las principales motivaciones de esta semana. Los chicos me lo han comentado esta semana, quieren dar una alegría a la afición. Las cosas no están saliendo como queríamos y sé que la afición lo sufre. Sienten este club como si fuera suyo. La gente puede estar un poquito triste, pero les trasmito que realmente los jugadores y el cuerpo técnico nos dejaremos la vida el domingo. Salga quien salga va a ir a muerte. Lo tenemos claro y mi mensaje es que vamos a dejarnos la vida por el club. Quiero un grupo de guerreros que vayan a muerte. Ojalá podamos conseguir esos tres puntos y dar esa alegría a la afición. Ganzábal va a ser vital".