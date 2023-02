El rincón azul del Avilés: Los dos entrenadores, siete jugadores y la nutricionista del club blanquiazul pasaron por el Oviedo: "Es un partido especial"

El duelo entre el Vetusta y el Real Avilés el domingo (12.00 horas) en El Requexón tendrá el atractivo de un encuentro entre dos equipos que están haciendo muy bien las cosas en el grupo A de Segunda RFEF y que quieren continuar creciendo. Los azules para amarrar la permanencia y seguir acercándose a los puestos de promoción y los blanquiazules para mantenerse en esas plazas que permiten pelear por el ascenso.

Pero, además, tendrá un sabor muy especial para muchos de los jugadores visitantes, también para sus técnicos y hasta para la nutricionista. Y es que siete futbolistas del Avilés pasaron por la cantera azul, de los que cuatro llegaron a jugar en el filial, al que entrenó un par de temporadas Emilio Cañedo (Oviedo, 1972), actual técnico blanquiazul. Su segundo, Matías Vigil (Pola de Siero, 1990), entrenó al infantil de los azules, al juvenil de Liga Nacional y estuvo cinco meses en la escuela que el club azul tiene en China. Silvia Fernández, ahora nutricionista, jugó muchos años en el Oviedo Moderno y sus tres últimas temporadas en el Real Oviedo femenino.

Entre todos los jugadores del Avilés, el que más etapas cumplió con el Oviedo fue Edu Cortina (Oviedo, 1996), que pasó por todas las categorías inferiores, fue capitán del Vetusta y llegó al primer equipo en la temporada 2019-20, su último curso en el club azul. También llegó a jugar con el primer equipo azul Álex Prendes (Avilés, 1997), en su caso en un partido de Copa del Rey ante el Numancia en el curso 2017-18. Él estuvo en el Oviedo en su último año como juvenil y luego tres temporadas en el Vetusta. También en el equipo al que se medirán el domingo jugó Juan López (Pola de Siero, 1995), que vistió de azul desde alevines hasta el segundo año juvenil, y que después jugó media temporada en el Vetusta el año del ascenso a Segunda B (2017-18). Pablo Espina (Oviedo, 1990), por su parte, estuvo en la cantera azul y jugó dos temporadas en el filial.

Los otros tres jugadores no llegaron a debutar con el filial, en el caso de Davo Armengol (Oviedo, 1986) porque en su etapa directamente el Vetusta desapareció tras el descenso a Tercera de los azules. Así las cosas, tras pasar por todas las categorías inferiores, se fue al Lealtad. Jorge Fernández (Corvera, 1990) estuvo entre el alevín B y el cadete de primer año e Iván Serrano (Avilés, 2001) en cadetes y juveniles hasta irse al Betis.

Emilio Cañedo, además de dos temporadas dirigiendo al filial azul en Segunda B, reconoce que prácticamente creció en el Oviedo: "Es el club en el que me críe y me eduqué deportivamente". Por eso, Cañedo no oculta que "es un partido especial, decir lo contrario sería hipócrita". Aun así, asegura que pasado "el romanticismo", lo que les toca es "centrarse en ganar": "No deja de ser nuestro siguiente partido", señala. Un partido que, reconoce Cañedo, será complicado: "El Vetusta es un equipo que ha ido de menos a más, con una filosofía muy bonita, incorporando mucha gente joven y siempre con juveniles en las alineaciones, con entrenadores de la casa y con un progreso tremendo desde que empezó el año hasta ahora", añade.

Lo único que le apena al técnico ovetense es que no lo pueda disfrutar más gente: "La pena del partido del domingo va a ser eso, podría haber un ambiente muy bonito, pero las instalaciones son limitadas". Y más sabiendo cómo está de volcada ahora la afición blanquiazul: "Hacía tiempo que no se vivía el ambiente que se vivió el domingo en el Suárez Puerta (el empate a 1 frente al Arenteiro), un ambiente de ilusión y de humildad, de saber de dónde venimos y a dónde vamos".