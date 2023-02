El Avilés se frena en Oviedo

El Vetusta cortó la brillante trayectoria del Avilés, que llegaba a El Requexón como el mejor equipo de la segunda vuelta y que defraudó ante un novel filial azul, que jugó con tres juveniles en el once inicial. La ausencia de Masca, en la convocatoria del primer equipo del Oviedo, y la lesión de Izan, operado esta semana, hizo que entrase en el once inicial Iván González, que cuajó un gran partido en la zona medular junto a Yayo y Enol, que había acreditado su buen estado de forma la semana pasada con dos goles ante el Ourense. Dentro de la buena actuación local, se puede destacar al meta Marco, que cumplía ayer 19 años.

La primera aproximación fue para los locales en una internada por banda de Enol Rodríguez, que no encontraba rematador para su centro. Un poco después, un lanzamiento de falta de Jorge Fernández lo despejaba Marco. Justo antes del gol local, el único del partido, llegaron dos jugadas protestadas por la afición azul: un posible penalti de un jugador del Avilés y un fuera de juego a Enol cuando corría hacia la meta contraria. A poco menos de 10 minutos del descanso llegó el gol en una internada por la derecha de Sesé, que hizo un centro pasado, que el defensa Osky, incorporado al ataque, materializaba de un disparo raso. La segunda parte, con un Avilés más ofensivo, el equipo avilesino dispuso de una oportunidad de Pablo Ortiz cuyo disparo se fue alto. El Vetusta no dejó de inquietar al guardameta Davo, con dos remates de Yayo y Enol. Lo que pudo ser la jugada clave llegó a veinte minutos del final, cuando el árbitro sancionó con penalti una absurda e inocente mano dentro del área de Lucas Laso, que además suponía su expulsión, la tercera en lo que va de temporada. La pena máxima la lanzó el veterano Natalio excesivamente alta. La igualdad numérica en el campo llegó a poco más de cinco minutos del final. En los últimos, con un Avilés volcado al ataque, y con un Vetusta solidario en el esfuerzo, con Miguel Cuesta en funciones defensivas, que salvó una situación peligrosa. Ya en el añadido, Noshiri se plantó ante Davo, pero su remate lo detenía el veterano meta del Avilés. Todavía dio tiempo, con Davo incorporado al ataque, a una acción del Avilés que despejó la zaga azul y puso el colofón a un partido en el que el Vetusta confirmó su buen momento.