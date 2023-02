El Langreo está muy vivo

El Langreo fue muy superior al Ourense y suma su segunda victoria seguida, gracias a lo cual ve la posibilidad de mantenerse en Segunda RFEF un poco más cerca. El equipo de Javi Vázquez está ahora a tres puntos del Coruxo, que ocupa el puesto que obliga a jugarse la permanencia en una eliminatoria con un equipo de otro grupo situado en esa misma posición, y a cinco de la salvación.

El Langreo empezó pasando algún apuro en defensa por las llegadas por banda de los laterales abiertos del rival, que formaban una defensa de cinco, con dos puntas natos y movibles, como Gabri Palmas y Dani Salas, uniéndose en la incorporación por el centro un Tiago con mucha zancada y buen golpeo de balón. Poco a poco, el equipo local fue sacudiéndose el dominio y llegando con más profundidad. Fruto de ello llegó el primer gol en un disparo raso, seco y ajustado desde fuera del área de Chus Ruiz, que entró rozando el palo.

Tres minutos después, Mikel Arzalluz, tras robar una pelota en los tres cuartos de campo, se plantó en el área y fue derribado por Ebuka, decretando el colegiado penalti, que él mismo lanzó con la derecha por el centro. El Langreo, con el segundo gol, se durmió un poco y el Ourense reaccionó, acortando distancias por medio Gabri Palmas, de cabeza, tras un rechace de Adrián Torre.

La segunda parte comenzó de nuevo con el Ourense apretando, pero el Langreo fue estirando líneas y, en una gran jugada, Mikel Arzalluz le puso un centro medido a Chus Ruiz que, de cabeza, se la cedió a Bayo. El último fichaje del Langreo disparó por abajo e hizo el tercero, con el que el partido quedó casi sentenciado. El Ourense dio entrada a Capelete y a Manu Rodríguez, pasando a jugar con cuatro defensas, sin que esto supusiera un problema para los locales. A medida que iban pasando los minutos, los contragolpes fueron cada vez más peligrosos. Estuvo, de hecho, más cerca el cuarto gol del Langreo que el segundo del conjunto gallego.

"Tenemos que ser una banda de guerreros"

"Para nosotros, que vivimos de final en final, son tres puntos muy importantes, vitales", aseguraba Javi Vázquez, entrenador del Langreo, tras la victoria de sus pupilos ante el Ourense. El madrileño, que no podía contener su alegría, quiso dedicar la victoria a Dani Homet y Alain, ambos lesionados. "Debemos utilizar esos contratiempos como algo motivante", expresó el técnico, que espera que sus lesiones no sean de larga duración, pero aun así "moriremos con lo que tenemos". Aunque el Ourense planteó un partido que Vázquez no se esperaba, el entrenador azulgrana se mostró contento con el compromiso de sus jugadores. "Quiero que seamos una banda de guerreros que dignifique la cultura de esta localidad", sentenció.