Jorge Cayarga, del Praviano, el terror del líder: "Nadie se esperaba un resultado así"

Pravia acogió este domingo la gran sorpresa de la jornada en Tercera RFEF. El conjunto local, el Praviano, pasó por encima del actual líder de la categoría, un Sporting B que hasta el momento solo había perdido un encuentro lejos de Mareo. "Nadie de la plantilla se esperaba un resultado así", confiesa Jorge Cayarga, centrocampista avilesino que fue un terror para la zaga gijonesa. Sus dos goles sentenciaron un duelo que mete más de lleno al conjunto praviano en la lucha por el ascenso.

"Hacía mucho que no metía un doblete. El último creo que fue en mi época en el Ceares, y ya casi ni me acuerdo", reconoce el avilesino, que no puede esconder su alegría tras el magnífico resultado de este fin de semana. "Estamos en una racha muy positiva. Hemos ganado los últimos cuatro partidos, es algo increíble", afirma Cayarga, que revela que "lo normal es que no hubiésemos ganado". "Al final cuando juegas como un equipo como el Sporting o el Oviedo el año pasado, los favoritos son ellos", expresa el futbolista.

Cayarga recuerda sus dos tantos: "El primero fue de falta. Estaba bastante escorada. En principio iba a colgar un centro, pero hablé con Juan (su compañero) que había visto al portero adelantado. Me decidí a lanzar y tuve suerte, porque el disparo pegó en un defensa y entró. El segundo fue una jugada por la izquierda. Me di cuenta de que Ito me estaba doblando, por lo que le metí un pase entre lateral y central. El rechace de esa jugada me quedó botando y disparé con todo".

Luis "Lucho" Varela, el entrenador, fue el encargado de bajar la excitación de los jugadores del Praviano, que se pusieron a celebrar los tres puntos nada más acabar el encuentro. "Nos felicitó por la victoria, pero nos recordó que la semana que viene tenemos otro partido y que no podemos dormirnos en los laureles", comenta el jugador, que ya tiene su mente puesta en el próximo duelo ante L’Entregu, otro de los rivales de la zona alta.

El apellido Cayarga es familiar dentro de la parroquia sportinguista. El hermano mellizo de Jorge, Berto Cayarga, militó durante varios años en las categorías inferiores del club gijonés, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. "Siempre teníamos derbis en casa. Cuando yo estuve en el Oviedo, él estaba en el Sporting. Luego yo fiché por el Avilés y él se fue al Langreo", bromea el avilesino, cuyo hermano ahora juega en Polonia. "Allí hace mucho frío como para ir a buscar otro derbi", bromea.

Aunque ahora el Praviano está en una gran racha, el centrocampista es consciente de que todavía queda mucho camino hasta soñar con el play-off. "Es muy difícil, aunque nunca se sabe. Este año hemos hecho varios buenos fichajes y vamos a pelear hasta el final. Quedan ocho finales", sentencia.