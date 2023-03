Salvar el presente, mirar al futuro: el Oviedo Baloncesto luce a toda su cantera

"Espero que estén muy concienciados de que todos estos niños que hay detrás los están mirando con mucho orgullo y que seguro que les gustaría ver ganar a sus ídolos". El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, Fernando Villabella, aprovechó ayer la presentación de todos los equipos del club para azuzar al primer equipo, inmerso en la lucha por salvar la categoría.

Alrededor de 500 jugadores y 40 entrenadores se sentaron en la grada principal del polideportivo de Pumarín para una foto que se ha convertido en una pequeña tradición en el OCB. En primera fila, además de los directivos, representantes políticos (Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y la concejala de Deportes, Conchita Méndez) y de los principales patrocinadores (Pelayo Fernández responsable de comunicación e innovación de Alimerka; Antonio Romero, director general de Caja Rural, y María Matilde Martínez, directora de relaciones institucionales de Satec).

"El club tiene que tener una parte profesional y otra de cantera y una sin la otra no tienen sentido"", subrayó Villabella. El dirigente reconoce que su mayor preocupación ahora mismo es salvar al primer equipo, que cumple su décima temporada consecutiva en LEB Oro. La mala dinámica llevó a la entidad a tomar la decisión de cambiar al entrenador: fuera Trifón Poch para traer de vuelta a Guillermo Arenas. Una medida de lo más drástica en un club que solo ha echado a dos técnicos en mitad de la temporada en sus 19 años de historia. "Lo estamos pasando mal, hemos tenido que tomar decisiones que no nos gustan y que van contra el espíritu que tenemos, pero algo había que hacer. Lo hicimos con el propósito de que el año que viene podamos tener una temporada más en LEB Oro, pero no fue fácil desde el punto de vista del club ni personal", aclaró ayer el presidente ocebeísta. Sobre la llegada de Arenas, apuntó que "se han dado todas las circunstancias para que Guillermo volviera, parece que todo fluye y lo importante es que en la cancha se vean los resultados".

De momento, el nuevo entrenador no ha tenido tiempo de demostrar en la cancha las ideas que trata de implantar. Con apenas un par de entrenamientos con la plantilla perdió su primer partido, en la cancha del poderoso Burgos. Ahora ha tenido dos semanas para profundizar en su trabajo, libre de partidos por la ventana FIBA.

Pero para el OCB siempre es motivo de alegría reunir a toda su cantera. "Es un día casi tan bonito como cuando gana el equipo grande, es un placer escuchar el ruido de todos estos niños, una muestra de que el club está vivo y de que el futuro está ahí", sentencia Villabella.