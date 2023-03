Emilio Cañedo: "Tenemos que ser reconocibles y ganar nuestros partidos"

Tras el tropiezo del pasado domingo en el campo del Vetusta (1-0), el Avilés viaja este sábado a La Balastera para medirse al Palencia en un duelo clave para no salirse de la lucha por los play-off. Emilio Cañedo, que no podrá contar con Álvaro Mayorga en el once, espera volver a la senda de la victoria tras tres encuentros sin ganar.

El estado de ánimo del equipo tras la derrota. "Los jugadores están bien. La semana de trabajo ha sido muy buena, con intensidad y concentración. El tropiezo nos ha afectado, siempre que ganas hay otra alegría en el vestuario, pero la derrota nos hace estar en tensión". Los problemas fuera de casa. "Fue más problema del que es. Llevamos una temporada donde estamos sacando resultados positivos fuera de casa, sobre todo en las últimas visitas. Empatamos ante el Zamora y en Torrelavega, ganamos al Coruxo... El otro día perdimos ante el Vetusta, pero tenemos confianza en que estamos capacitados para ganar en cualquier sitio". El Palencia. "Es un equipo complicadisimo. Es un conjunto muy bien trabajado, con un sistema muy definido y que tiene una filosofía de futbolistas con hambre y ambición. Son gente con mucha calidad". Firmar un buen comienzo de partido. "Es fundamental que nos metamos rápido en el encuentro, que estemos concentrados y que tengamos la sensaciones del día de Coruxo y no las que tuvimos ante el Oviedo Vetusta". Sustituto para Mayorga. "La plantilla tiene sustitutos de calidad para todos los puestos. En esa posición puede jugar Rodri Suárez, Prendes u Orfila, no hay problema en esa posición". Estar fuera de play-off. "Es algo que nos preocupa relativamente. Nos hace estar tensionados y saber que no podemos fallar. Tenemos que pensar en nosotros, ser reconocibles y ganar nuestros partidos".