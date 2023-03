La eterna lucha de Bayo: el domingo sufrió un episodio racista en el Ganzábal

"Si le soy sincero, lo que te apetece en esos momentos es partirle la cara a la otra persona, pero lo primero es ser un profesional". Con esta claridad habla Jacques Bayo, delantero del Langreo, sobre los episodios racistas que sufre en los campos de fútbol en un momento en el que el foco está puesto sobre los actos xenófobos que padece Vinicius, jugador del Real Madrid. El último con Bayo como triste protagonista tuvo lugar el pasado domingo ante el Ourense. "El lateral derecho del otro equipo me empezó a decir cosas. Cada vez que pasaba a su lado me insultaba", recuerda el francés, que le recriminó al jugador gallego su actitud y que se vengó marcando el tercer gol del Langreo (3-1).

"Cuando pude le dije que no buscase a la gente para decirle tonterías. Hasta sus compañeros se enteraron de lo que me estaba haciendo, y en su equipo hay gente de Nigeria o Gambia. Dice mucho de él", sentencia el azulgrana, que a pesar de este incidente no puede ocultar su felicidad tras llegar al equipo de la Cuenca hace unas semanas. "No me esperaba estar tan feliz aquí", reconoce.

No es la primera vez que Bayo sufre un episodio racista en un campo de fútbol. Su nombre se hizo conocido cuando, mientras era jugador del CP Villarrobledo, tuvo que aguantar gritos racistas por parte de un aficionado del Quintanar del Rey, que, según reflejó el árbitro en su acta, le llamó "negro de mierda". "Ya han tenido una multa por el incidente. No voy a llorar ni nada. Lo que no entiendo es por qué siguen pasando esas cosas. No sé si es porque estamos en categorías bajas, pero ni los árbitros dicen nada", expresa el futbolista, indignado porque sigan ocurriendo cosas así.

Ahora, tras estar medio año en el Socuéllamos –"donde no tuve muchas oportunidades, el entrenador no confiaba mucho en mí", cuenta–, Bayo aterrizó en Langreo, donde vuelve a sonreír. "Estaba pendiente de ofertas de varios equipos y, de repente, me llamó Joaquín Barrios (director deportivo del Langreo). El Langreo es un equipo de Segunda RFEF, lo que estaba buscando, y decidí dar el paso", narra el futbolista galo, encantado con su experiencia en Asturias. "Estuve viviendo en Castilla-La Mancha, estoy acostumbrado al frío", bromea, hablando de la nieve que estos días cubre de un manto blanco la región.

Bayo llegó al Nuevo Ganzábal con el mercado ya cerrado y con el equipo en una situación crítica, pero la dimensión del reto no amedrentó al jugador. "Cuando llegué era complicado, porque el equipo no estaba en una buena dinámica", confiesa el delantero, que debuto en la dolorosa derrota ante el Compostela. "No he visto nunca el grupo con la cabeza baja, solo necesitaban una victoria para levantar la moral y tener confianza", revela, en referencia a los dos triunfos consecutivos (Burgos Promesas y Ourense) sumados por los Javi Vázquez. "Las victorias han servido para que carguemos pilas. Estamos todos muy unidos", afirma.

"Me ha sorprendido el Ganzábal. El ambiente en el campo es espectacular. Y el grupo de jugadores está al mismo nivel. Es el mejor vestuario desde que estoy en España", asegura Bayo, que ahora, gracias a la confianza que ha puesto en él Javi Vázquez "estoy volviendo a sentirme futbolista". Su contrato acaba este verano, pero el galo no diría que no a prolongar su idilio con el Langreo. "Ya lo veremos con el tiempo, pero me gusta mucho lo que estoy viviendo aquí" comenta Bayo, que quiere seguir ayudando al equipo hasta lograr la ansiada meta: permanecer un año más en Segunda RFEF.