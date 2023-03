Fodeba se queda sin capitana

La próxima jornada de Liga será especial para Cristina Velasco, capitana del Fodeba. Y es que el del Orense en el Palacio de los Deportes de La Guía este domingo (12.30 horas) será el último partido de Velasco en el equipo gijonés tras once temporadas en el club. Motivos laborales la obligan a marcharse de Gijón a tres jornadas de finalizar la Liga.

"Empecé con nueve años en el colegio de El Llano, donde jugué cuatro años y luego pasé al colegio Inmaculada, donde estuve hasta segundo de junior. Fue entonces cuando me fui al Fodeba con 17 años y hasta ahora, que tengo 28. En total, han sido once temporadas, todas en el equipo senior", repasa Velasco, que reconoce sentir "mucha pena. Llevo muchos años en este club, es mi casa". La capitana no solo es una jugadora fundamental en el primer equipo, si no que además es una de las entrenadoras de las categorías de base: "Entrené desde babis hasta ser segunda entrenadora en el equipo de Autonómica. Creo que entrené en todas las categorías, también entreno al equipo del colegio Especial de Castiello".

Su destino es lejano, Fuerteventura, donde tiene complicado seguir jugando. "Baloncesto allí no creo que haya mucho, además con 28 años ya me planteo otras cosas", manifiesta.

En su despedida hace un llamamiento a las niñas para que hagan deporte y a ser posible baloncesto en el Fodeba. "A las niñas les diría que el deporte es muy importante. Además, el baloncesto es un deporte de equipo. Organizándose da tiempo a todo, a estudiar a entrenar y también a salir. Yo tengo compañeras que son médicas, ingenieras y son ejemplo de eso. El Fodeba es un club en el que he estado muy a gusto. El club mira por sus jugadoras".

Velasco tiene difícil escoger algún momento de su larga trayectoria en el Fodeba: "Tal vez cuando subimos a Nacional. Y luego algunos partidos en particular. Por ejemplo, uno contra el ADBA, cuando los dos jugábamos en Autonómica, que fue muy bueno. Es complicado quedarse solo con un recuerdo. Me quedaría con todo porque siempre he estado muy contenta en el club".

Para la capitana "esta temporada está todo muy apretado, va a depender incluso de los basket-average. Quedan cuatro partidos y vamos a intentar ganar los cuatro. Empezamos un poco con dudas, pero al final vamos mejor de lo que esperábamos".