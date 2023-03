Nacho Huerta, capitán del Unión Financiera: "Frente al Aranda hicimos el peor partido de los últimos años"

"Fue, posiblemente, no el peor partido de la temporada, sino el peor partido de los últimos años". Lo dice Nacho Huerta, capitán del Unión Financiera Base Oviedo, cuando se le pregunta sobre el último encuentro del conjunto carbayón. La derrota del pasado sábado en la cancha del Aranda, donde los carbayones recibieron una goleada (34-18), dejó a los ovetenses sin opciones de disputar la fase de ascenso a Asobal, en un encuentro donde el extremo derecho reconoce que "no salió absolutamente nada, no estuvimos bien en ninguna de las fases del juego". "Los dos nos jugábamos mucho y ellos hicieron un gran partido. Ni éramos tan buenos el sábado anterior, ni ahora somos los peores", afirma el ovetense.

Ahora, los carbayones tendrán que jugar en el grupo por evitar el descenso. "Siendo realistas, llevamos muchos puntos en ese grupo de descenso. Nos quedan diez partidos que serán a cara de perro. Todos se la juegan", explica Huerta, que espera que tanto él como sus compañeros estén "al doscientos por ciento en cada uno de ellos si queremos mantener la categoría". Eso sí, el carbayón no pierde la fe en su equipo a pesar de las malas sensaciones del último encuentro. "Yo creo y confío. Arropados por nuestra gente, lo vamos a lograr", apunta. Antes de centrarse en evitar la pérdida de categoría, el Base Oviedo tiene un compromiso por delante. El actual líder de División de Honor Plata, Viveros Herol Nava, visita Vallobín este sábado a las 19.00 horas en un duelo en el que los ovetenses ya no se juegan nada. El choque, eso sí, servirá a los pupilos de Ricardo Margareto para preparar el segundo tramo de la competición. "Los puntos no van a ningún lado, pero sí queremos reforzar una imagen que el sábado anterior quedó tocada. Nos dolió perder, además, por toda esa gente que se desplazó a Aranda", lamenta Huerta, que quiere aprovechar el duelo ante el primer clasificado para "agradecer a la afición el apoyo de toda la temporada", aspecto que va a ser clave en la lucha por la salvación. "Tenemos una oportunidad muy buena este sábado para resarcirnos de la última derrota", sentenció el extremo, consciente de la importancia que tiene empezar una fase clave de la temporada con buenas sensaciones para no entrar en una racha negativa.